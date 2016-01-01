مهاب مميش يحكم في رسالة دكتوراة حول دور قناة السويس الجديدة

شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، كمحكم رسالة دكتوراة بكلية السياحة والفنادق حيث أكد خلال مناقشته للباحثة إيمان محمد عيادة أن العلاقة الوثيقة بين قناة السويس والسياحة فهي شريان الحياة فكل ما يخص الحياة يمر عبرها فهي مصدر للتجارة العالمية وللاقتصاد المصري.





وأضاف الفريق مميش، أن قناة السويس أهم قناة في العالم فكان لابد من حفر قناة السويس الجديده لعدم توقف المرور بها مما يؤثر علي الاقتصاد المصري وحركة التجارة العالمية وشدد علي ضرورة خلق حياة جديدة بمنطقة قناة السويس، بحيث تضم كافة المشاريع السياحية كأنشطة سياحية وإنشاء فنادق وخدمات طبية وخدمات تعليمية وبعض انواع الصناعات وذلك لجذب المستثمرين للاستثمار داخل بلادنا وفتح فرص الاستثمار وبالتالي توفير فرص عمل للشباب وذلك طبقا لوضع قوانين الاستثمار المدني، مؤكدًا بذلك تكون قناه السويس منطقة جاذبة لجميع المشروعات.





وقد وجّه الفريق مهاب مميش سؤاله الباحثة إيمان محمد عيادة عن أسباب حفر قناة السويس الجديدة ولماذا لم نحفر قناة السويس الجديدة على طول القناة القديمة بالكامل.





وشدد الفريق مهاب مميش على ضرورة عمل مجتمعات عمرانية فى هذة المنطقة وذلك لإعادة توزيع السكان داخل مصر لأننا نعيش فقط فى ٦.٥% فقط من المساحة الإجمالية لمصر و فى نهاية مناقشته للباحثة قدم الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على إقامة هذا المشروع العملاق مؤكدا أننا نجنى ثمار أعمال أجدادنا وأحفادنا يجنون ثمار اعمالنا.





ضمت لجنة التحكيم و المناقشة تضم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس(محكما) و الدكتورة دلال محمد مصطفى استاذ بكلية السياحة و الفنادق جامعة الإسكندرية فرع مطروح و الدكتورة نادية ماهر استاذ بقسم الدراسات السياحية بالكلية (مشرفا و محكما) و الدكتور تامر حمدى عياد المدرس بقسم الدراسات السياحيةبالكلية.



