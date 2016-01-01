برلمانية تعد مشروع قانون لرعاية الأشخاص بلا مأوى



قالت النائبة مارجريت عازر ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أنه تسعى خلال دور الإنعقاد المقبل لإعداد مشروع قانون لرعاية الأشخاص التى ليس لها مأوى وليس لديها أسرة لكى ترعاها أو دخل ينفقون منه.



وأكدت عازر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا تسعى من خلال مشروع القانون للإهتمام والرعاية الصحية للأشخاص بلا مأوى وان يكون لديهم مسكن ، وليس من خلال برنامج تكافل وكرامة حتى يكونوا نواة فاعلة فى المجتمع ويندمجوا فيه ن بدلا من استغلالهم بشكل سيىء.



واشارت وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان إلى أنها ستبحق مدى قانون مشروع القانون ، للبدء فى إعداده تمهيدا لتقديمه للبرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع.

