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خبير أمني: إحباط تهريب 6 أطنان حشيش بميناء الدخيلة إنجاز تاريخي

السبت 07/يوليه/2018 - 04:59 م
خبير أمني: إحباط
خبير أمني: إحباط تهريب 6 طن حشيش بميناء الدخيلة إنجاز تاريخي
محمود زيدان
قال الدكتور العميد عبد الوهاب الراعي أستاذ علوم القيادة والتخطيط الزائر بأكاديمية الشرطة إن الجهود الكبيرة لقطاع مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والجمركية في إحباط محاولة جلب 3 حاويات واردة من لبنان لميناء الدخيلة بالإسكندرية بداخلهم 6 طن لمخدر الحشيش مغطاة بجلود خام للتمويه بالشكل والرائحة ويقدر ثمنهم بـ 350 مليون جنيه تعد إنجازًا تاريخيًا؛ لأنه الأكبر وزنا لمخدر الحشيش فى تاريخ مصر وفقا لأسلوب التهريب ( من ميناء شرعي داخل حاويات ) ما يعكس أحد خطوات النجاح الواقعية لسياسة الدولة فى تأمين حدود البلاد.

وأضاف الراعي أن هذه القضية تؤكد وتشير إلى دلالات منها إحكام سيطرة أجهزة وافرع القوات المسلحة الباسلة علي الحدود البرية والبحرية المختلفة ومنها المنافذ غير الشرعية وسيناء بالشرق وبحر الرمال الأعظم بالغرب والتي تتعامل معه قواتنا الجوية والبحرية والبرية بإجراءات فورية رادعة مع اي محاولة لتهديد الحدود والامن ، و نجاح أجهزة الدولة المعنية بالمكافحة وامن البلاد فى تطوير قدراتها واختراق الهيكل الهرمي لجماعات الإجرام المنظم الدولي ومعاونيهم من الفاسدين .

وأضاف أن هذه الإجراءات أدت إلي تطور ملحوظ لأسلوب جماعات الإجرام المنظم في تدفق وجلب والاتجار بالمخدرات ونتج عنه تغيير واضح لخريطة المخدرات بمصر والذي يتلخص في عودة ظهور الحشيش اللبناني بدلا من المغربي ونبات البانجو لندرتهم حاليا لإحكام غلق الغرب والشمال وسيناء مع الاستمرار النسبي لمخدرات أخرى مثل الهيرويين والأقراص المخدرة.

وقال أستاذ علوم القيادة والتخطيط الزائر بأكاديمية الشرطة ، بالرغم من نجاح السلطات في وأد خط التهريب إلا أن لجوء تلك الجماعات الي المنافذ الشرعية لتهريب تلك الكميات الضخمة وغير المسبوقة لمخدر الحشيش بهذا الاسلوب أمر مثير للاهتمام والتحليل والتقدير لدى المعنيين والمتخصصين.

وأشار الراعي إلى أن سلطات الدولة تبذل حاليا جهودًا للعمل علي سرعة تعديل قانون الجمارك وأخرى ذات الصلة بالاشتراك مع متخصصين وطنيين للحد من التهريب بأنواعه عبر المنافذ الشرعية ، مؤكدًا ضرورة التفعيل التام لإدارة الكشف بالأشعة بالمنافذ مع رفع المستوى التنظيمي لها إلى هيئة عامة لها فروعها بكل المنافذ بقانون خاص ذات استقلالية فنية وتنظيمية.

وتابع :" وكذلك نقل تبعيتها لإحدى الوزارات مثل الاستثمار ووجود تمثيل قانوني بجميع لجان الكشف من الداخلية والدفاع والرقابة الإدارية والأجهزة السيادية وفى إطار ضوابط أمنية مشددة وواضحة للكشف عن كافة الحاويات دون التأثير علي حركة الاستثمارات".

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