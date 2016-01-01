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محافظات

محافظ الوادي يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمعهد إعداد الدعاة

السبت 07/يوليه/2018 - 04:59 م
محافظ الوادى يعتمد
محافظ الوادى يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمعهد
محمد منصور ابوالعلمين
اعتمد اللواء محمد محافظ الوادي الجديد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمعهد إعداد الدعاة بالوادي الجديد والتابع للمركز الثقافي ووزارة الأوقاف.

صرح بذلك الدكتور محمد بخيت مدير عام أوقاف المحافظة مؤكدا على ان نسبة النجاح مرتفعة فى ظل ان المعهد فى عامه الأول ويضم 156 دارسًا من أبناء المحافظة رجال وسيدات ممن اجتازوا اختبارات القبول بالمعهد لتخريج الأئمة والدعاة المعتمدين من وزارة الأوقاف.

وقال "بخيت"، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني اجريت فى مايو الماضي تحت إشراف وزارة الأوقاف لضمان الشفافية والرقابة في سير الامتحانات، فى مشيرا إلى أن فترة الدراسة بالمعهد عامين ويحصل بعدها الدارس على شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف تؤهله للخطابة في المساجد وإلقاء الدروس الدينية والعمل الدعوى تحت إشراف وزارة الأوقاف في ظل وجود عدد كبير من الخطباء من غير خريجي الأزهر الشريف، ما يتطلب دراستهم بمعهد إعداد الدعاة بشرط اجتياز الاختبارات في الفقه والقرآن الكريم، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل عال كحد أدنى ومن غير خريجي الأزهر الشريف.

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