محافظ الوادي يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمعهد إعداد الدعاة

اعتمد اللواء محمد محافظ الوادي الجديد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمعهد إعداد الدعاة بالوادي الجديد والتابع للمركز الثقافي ووزارة الأوقاف.





صرح بذلك الدكتور محمد بخيت مدير عام أوقاف المحافظة مؤكدا على ان نسبة النجاح مرتفعة فى ظل ان المعهد فى عامه الأول ويضم 156 دارسًا من أبناء المحافظة رجال وسيدات ممن اجتازوا اختبارات القبول بالمعهد لتخريج الأئمة والدعاة المعتمدين من وزارة الأوقاف.



