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محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضي بمركز الخارجة

السبت 07/يوليه/2018 - 04:36 م
حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات على الأراضي بمركز الخارجة
محمد منصور ابوالعلمين
نفذت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بالتعاون مع إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة وبدعم من قوات الأمن حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بقرى شرق بولاق جناح التابعة لمركز الخارجة.

فى منطقه الخارجة 2 ، حيث تمت إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى وإزالة المنشآت والزراعات القائمة بالمخالفة للقانون على نفقة المعتدين، وتحررت محاضر بإجراءات التنفيذ وأحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.

وقال رئيس مركز ومدينة الخارجة، المهندس مجدى الطماوى , إن حملات إزالة التعديات والإشغالات على مستوى المركز والقرى التابعة له مستمرة ولا تتوقف حتى يتم القضاء على كافة أشكال التعديات على الأراضى ومنع ظاهرة الإشغالات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بإزالة التعديات على الأراضي، والحافظ على هيبة الدولة وفرض سيطرة القانون.

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