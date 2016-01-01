ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

استكمال تحصين الماشية ضد الامراض بالوادى الجديد

السبت 07/يوليه/2018 - 04:54 م
استكمال تحصين الماشية
استكمال تحصين الماشية ضد الامراض بالوادى الجديد
محمد منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد،استكمال تحصين الثروة الحيوانية من ماشية وأغنام على مستوى المحافظة بإجمالى 95 ألف رأس على مستوى المراكز والقرى وخاصة الماشية ضد الأمراض الوبائية وأهمها مرض الجلد العقدى وحمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية وغيرها من الأمراض الوبائية، وفقا لخريطة التحصين التى تنفذها المديرية على مستوى المراكز والقرى والتوابع بالمحافظة.

وقال الدكتور شنودة توفيق مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة إنه لم يتم تسجيل أى حالات للإصابة بمرض الجلد العقدية حتى اليوم الجمعة، ويجرى تنفيذ خطة شاملة لمنع ظهور المرض فى المحافظة، بالتعاون مع جهات الاختصاص بهدف عمل سد وقائى منيع للحيلولة دون وصول المرض إلى المحافظة.

ترشيحاتنا

التحقيقات: رئيس حي الموسكي اعتمد طلبات استصدار تراخيص تغيير انشطة محال تجارية

منافسو صلاح يتساقطون فى المونديال.. نيمار يلحق بميسي ورونالدو.. وهارى كين وهازارد ودى بروين فى الصورة.. فيديو

روشتة شرعية للتخلص من السهو في الصلاة

ربة منزل تعذب طفلها لمشاهدة نجلتها وخطيبها فى أوضاع مخلة

الزمالك يتمسك بمصطفى فتحي

مرتضى منصور: نرحب ببيع توفيق وجبر للأهرام مقابل 60 مليون جنيه

اشتعال النيران في 3 طوابق بمستشفى الحسين الجامعي.. صور

الأرصاد تحذر المصيفين من التعرض لأشعة الشمس في هذه الأوقات.. فيديو

مرتضى منصور: طارق حامد مستمر مع الزمالك والتعامل معه وفقا للائحة

ماجواير يتقدم لـ إنجلترا بهدف في شباك السويد .. فيديو

عمرو جمال يرحل عن هلسنكي الفنلندي وينتظر تحديد مصيره مع الأهلي

الصحفيين تخاطب نيابة أمن الدولة لتأجيل التحقيق مع مكرم محمد أحمد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

تمثال توت عنخ آمون هدية لأمير موناكو خلال معرض الآثار المصرية.. صور

شاهد.. شاب مصري يخترع روبوت ويقدمه هدية لمحمد صلاح

اشتعال النيران في 3 طوابق بمستشفى الحسين الجامعي.. صور

فيديو

شاهد.. لقطات حية للسيطرة على حريق مستشفى الحسين الجامعي
فخري الفقي: 50 مليار جنيه وفر من الطاقة في الموازنة الجديدة
شاهد.. طريقة تحضير مسقعة مكعبات بالخل والثوم
شاهد.. طريقة تحضير البطاطس بالدقة
ضابط الرقابة الإدارية في محاكمة محافظ المنوفية السابق: تسلم 400 ألف جنيه في علبة هدايا .. فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟