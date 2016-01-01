استكمال تحصين الماشية ضد الامراض بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد،استكمال تحصين الثروة الحيوانية من ماشية وأغنام على مستوى المحافظة بإجمالى 95 ألف رأس على مستوى المراكز والقرى وخاصة الماشية ضد الأمراض الوبائية وأهمها مرض الجلد العقدى وحمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية وغيرها من الأمراض الوبائية، وفقا لخريطة التحصين التى تنفذها المديرية على مستوى المراكز والقرى والتوابع بالمحافظة.



وقال الدكتور شنودة توفيق مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة إنه لم يتم تسجيل أى حالات للإصابة بمرض الجلد العقدية حتى اليوم الجمعة، ويجرى تنفيذ خطة شاملة لمنع ظهور المرض فى المحافظة، بالتعاون مع جهات الاختصاص بهدف عمل سد وقائى منيع للحيلولة دون وصول المرض إلى المحافظة.