20 مليون جنيه لإنشاء أكبر مجمع إسلامى بالداخلة

علن الدكتور محمد محمود بخيت وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد عن التجهيز للبدء فى إنشاء أكبر مجمع اسلامى بمدينه موط بمركز الداخلة بتكلفه 20 مليون جنيه والذى يضم مسجدا ومكتبة إسلامية كبيرة ومكتبا لتحفيظ القرآن الكريم ودار مناسبات.



وقال بخيت إنه تمت الموافقة على اعتماد المبالغ المخصصة للمجمع الاسلامى بعد تخصيص الأرض التى سيتم إنشاء المجمع عليها بمدينة موط بعد إضاقة توسعة له ليتم إحلال وتطوير المسجد الكبير بموط والذى لم يخضع لأية عمليات إحلال وتطوير منذ إنشائه وأصبح غير قادرا على استيعاب الزيادة فى أعداد المصلين وبعد مخاطبة الوزارة تمت الاستجابة بتخصيص ميزانية لاحلال المسجد بمجمع اسلامى متكامل .