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المنطقة الأزهرية بأسوان تنظم لقاء تعريفيا بمعهد العلوم بالقاهرة

السبت 07/يوليه/2018 - 04:52 م
المنطقة الأزهرية
المنطقة الأزهرية بأسوان تنظم لقاء تعريفى بمعهد العلوم
شاذلى عبد الفتاح
قامت المنطقة الأزهرية بأسوان بتنظيم لقاء تعريفى بمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة بحضور الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية ، والدكتور عمرو طه عضو لجنة العلوم الإسلامية ، والشيخ مكى الحسانى مدير الشعبة الإسلامية بأسوان، وصلاح محمد نائب مجلس الآباء بالمنطقة ، بجانب عدد من الطلاب المستهدفين الناجحين فى الشهادة الإعدادية الأزهرية الحاصلين على نسبة تزيد على أكثر من 75 % وأولياء أمورهم.


وتناول الدكتور عمرو طه فى كلمته التى ألقاها خلال اللقاء الذى عقد اليوم السبت بقاعة معهد الإمام متولى الشعراوى شروط الإلتحاق بالمعهد ومميزاته من ناحية توفير كافة خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية والرياضية والثقافية والدينية وأحدث الطرق التعليمية والمناهج التربوية المتطورة من خلال نخبة تدريس منتقاة على أعلى مستوى بهدف تخريج داعية موسوعى قادر على حمل رسالة الأزهر الشريف ومنهجه الوسطى للعالم كله.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالصف الأول الثانوى بمعهد العلوم الإسلامية بالقاهرة الجديدة للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ م من جميع محافظات الجمهورية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من ١ يوليو ويستمر التقديم حتى ٣١ يوليو ٢٠١٨م و تم توضيح عدد من الشروط الواجب توفرها في الطلاب المتقدمين منها (١) أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ، و(٢) الحصول على الشهادة الإعدادية الأزهرية بنسبة لا تقل عن ٧٥ %، و (٣) إجتياز الأختبارات التحريرية فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والشفهية فى القرآن الكريم ، فيما تم حفظه حتى الشهادة الإعدادية الأزهرية.

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