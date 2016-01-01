برلمان الطلائع يتبرع لصندوق تحيا مصر من داخل المجلس.. المشروعات المتعثرة وانتشار الجرائم أبرز طلبات الإحاطة.. ووزير الشباب يدعو النواب لتبني ورعاية الكوادر الشبابية

برنامج الطلائع أصبح علامة بارزة لوزارة الشباب على مدار أكثر من 14 عاما

برلمان الطلائع نموذج تدريبي مناسب لأبنائنا لممارسة المهارات السياسية

حريصون على تعميم تجربة برلمان الطلائع في جميع المحافظات

سنعمل على تطوير برلمان الطلائع والاهتمام بشباب مصر

برلمان الطلائع يؤكد قدرة الشباب على تحمل المسئولية