برلمان الطلائع يتبرع لصندوق تحيا مصر من داخل المجلس.. المشروعات المتعثرة وانتشار الجرائم أبرز طلبات الإحاطة.. ووزير الشباب يدعو النواب لتبني ورعاية الكوادر الشبابية

وكيل البرلمان:
برنامج الطلائع أصبح علامة بارزة لوزارة الشباب على مدار أكثر من 14 عاما
برلمان الطلائع نموذج تدريبي مناسب لأبنائنا لممارسة المهارات السياسية
وزير الشباب:
حريصون على تعميم تجربة برلمان الطلائع في جميع المحافظات
سنعمل على تطوير برلمان الطلائع والاهتمام بشباب مصر
سحر صدقي:
برلمان الطلائع يؤكد قدرة الشباب على تحمل المسئولية
الأوقاف:
برنامج الطلائع أصبح علامة بارزة لوزارة الشباب على مدار أكثر من 14 عاما
برلمان الطلائع نموذج تدريبي مناسب لأبنائنا لممارسة المهارات السياسية
وزير الشباب:
حريصون على تعميم تجربة برلمان الطلائع في جميع المحافظات
سنعمل على تطوير برلمان الطلائع والاهتمام بشباب مصر
سحر صدقي:
برلمان الطلائع يؤكد قدرة الشباب على تحمل المسئولية
الأوقاف:
ملاحقة المتطرفين المتسللين لاعتلاء منابر المساجد
اختتمت فاعليات الجلسة الأخيرة للمؤتمر القومي لبرلمان الطلائع المنعقدة بمجلس النواب، السبت، تحت عنوان " نواب بكرة .. أمل ومستقبل مصر"، بإعلان برلمان الطلائع عن التبرع بجزء من المال لصالح صندوق "تحيا مصر " دعمًا منهم لجهود التنمية العملاقة.
كما وجه الشباب المشاركون في برنامج الطلائع، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلش النواب د. علي عبد العال، ووكيلي المجلس السيد الشريف، سليمان وهدان، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.
وأُرسل شباب برلمان الطلائع خلال الجلسة الختامية، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكدون فيها دعمه في مسيرته وتأيده، وشهدت الجلسة الختامية، نموذج محاكاه لجلسات مجلس النواب حيث استهلت أعمالها بعرض الاعتذارات والرسائل والتصديق علي مضابط الجلسات السابقة، وعرض رسالة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي أكد فيها أهمية المؤتمر القومي لبرلمان الشباب والذي يعد فرصه حقيقية لتدريب الكوادر الشبابية علي الممارسة البرلمانية الصحيحه، وإعداد قيادات المستقبل.
وتضمنت الجلسة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تناولت مشكلات الصحة والتعليم والصرف الصحي والهجرة غير الشرعية والبطاله وتجاوزات بعض العاملين في الأوقاف والقطاعات المختلفة.
كما تضمنت طلبات الإحاطة أيضا مناقشة بعض المشكلات الخاصة بأهالي سيناء، بتطوير قطاع التعليم، ومخلفات المصانع، وشهدت الجلسة الختامية لبرلمان الطلائع تطبيق مجموعه من الشباب لنموذج محاكاه لأداء المسئولين التنفيذيين داخل البرلمان، حيث مثل عدد من الشباب مناصب رئيس الوزراء ووزراء الأوقاف والتعليم، وقاموا بالرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من المشاركين بالاضافة إلى عرض عدد من البيانات العاجلة بشأن المشروعات والمصانع المتعثرة وانتشار معدل الجرائم والقصور الأمني في مواجهتها.
فيما قال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن كافة المساجد تخضع لرقابة الوزارة، ويتم ملاحقة ومطاردة الذين يتسللوا لإعتلاء منابر المساجد من أصحاب الأفكار المتطرفة، متابعًا : الجهود المبذولة خلال الـ5 سنوات الأخيرة لتطهير المساجد من الأفكار المتطرفة، لو حدث قبل ذلك ما وصلنا إلي خروج الناس إلي الشوارع ولا وجدنا التمرد.
وأضاف طايع، أنه بالأمس القريب تم تحرير 3 محاضر لعدد من الائمة الذين صعدوا المنابر بدون تصريح، متابعًا : " نلاحق هؤلاء ليلًا ونهارًا"،وتابع طابع، أنه يتم منح الأئمة دورات تدريبية بشكل مستمر لتجويد ادائهم سواء لغويًا أو فقهيًا.
ولفت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلي أن فكرة برلمان الطلائع التي انطلقت منذ 14 عامًا، حذت حذوها البرلمانات العربية، بما يحقق الريادة لمصر.
وفي ختام كلمته، طالب طايع، الشباب المشاركون لاسيما الذين يمثلون الحكومة بنموذج المحاكاه بالدراسة جيدًا لتكون الردود قوية وليست ضعيفة فيتم إظهار الحكومة بأنها عاجزة، قائلًا "الحكومة قادرة علي العطاء وإزالة كافة المشاكل وليس لمصلحة أحد أن تبدو المشكلة أكبر من الحل أو أن المسئول الحكمومي لا يستطيع الرد.. ونريد للتجربة أن تكون ناجحة ".
بدوره قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، أن برلمان الطلائع " نموذجا تدريبيا مناسبا لأبنائنا لممارسة المهارات الهامه، والسياسة العامه للدولة تقوم على الإهتمام بالمواطن المصري فى جميع مراحل حياته ، ولا سيما مرحلتى الطلائع والشباب وخاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فى بيانه أمام البرلمان على أن نضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتات الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة وأن يتم بناؤة على أساس شامل ومتكامل وبدنيا وعقليا وثقافيا وشرائح الطلائع والشباب تأتى على القمة من الشرائح العمرية للمواطنين.
وأشار الشريف إلى أن السياسة العامه للدولة تستهدف الوصول والتعبير عن أكبر عدد ممكن من طلائع وشباب مصر، فى القري والمدن من مختلف المستويات الإجتماعية لتوسيع المشاركة الإيجابية لديهم وتنمية مهاراتهم على العمل الجماعي الخلاق.
وتابع الشريف أن برلمان الطلائع يهدف إلى ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة الإبتكار والعلوم ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكرى وإستعادة منظومة القيم الإنسانية ، وترسيخ أسس الولاء والإنتماء والمواطنة وتعزيز دور مصر الريادى فى نشر سماحة الإسلام.
وقال الشريف إن هذا البرنامج المهم الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة برنامج "برلمان الطلائع" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يأتي كأحد المسئوليات الكبيرة والبرامج الناجحة التي صارت علامة بارزة من أعمال وزارة الشباب على مدى أكثر من 14 عاما، مضيفا أنه من الرائع أن برنامج "برلمان الطلائع" أصبحت له تقاليد برلمانية ثابتة، ترتكز على التقاليد البرلمانية لمجلس النواب وبل وتستلهم منها.
وأضاف أن "برلمان الطلائع" نشاط تدريبي تثقيفي تربوي يهدف إلى توعية الطلائع بآليات العمل البرلماني ، وتدريبهم على قواعد الممارسة الديمقراطية، وعلى الحوار الإيجابي البناء والتفاعل مع الرأي والرأي الآخر، وقبول الاختلاف في الرأي والتنوع والرؤى، في إطار ديمقراطي منظم، كما يشجع على المشاركة والانخراط في الحياة العامة.
وأضاف السيد الشريف - خلال كلمته - أن البرلمان الطلائع" يعد نموذجا تدريبيا مناسبا لأبنائنا لممارسة هذه المهمة، مشيرا إلى ان السياسة العامة للدولة تقوم على الاهتمام بالمواطن المصري في جميع مراحل حياته، ولاسيما مرحتلي الطلائع والشباب، موضحا أن الرئيس السيسي أكد في بيانه أمام مجلس النواب، ان نضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، وان يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا.
وأشار الشريف إلى أن السياسة العامة للدولة تستهدف أيضا الوصول والتعبير عن أكبر عدد ممكن من طلائع وشباب مصر، في القرى والمدن من مختلف المستويات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة الإيجابية لديهم، وتنمية مهاراتهم على العمل الجماعي الخلاق، وتشجيعهم على دراسة قضيا مجتمعهم المحلي والقومي.. كما يساعد برنامج "برلمان الطلائع وبرلمان الشباب" على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار.
وأوضح أن البرنامج يساعد أيضا في تصحيح المفاهيم الخاطئة، وحماية المجتمع من التطرف الفكري، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز دور مصر الريادي في نشر سماحة الإسلام.
وأكد الشريف أن استضافة مجلس النواب لـ "برلمان الطلائع" يأتي في إطار حرص الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بل والمجلس بأكملهعلى ضرورة الارتباط بالشعب، ومعايشة همومه ومشكلاته حتى يمكننا التعبير عن آماله وتطلعاته، والتأكيد على حق الشعب في الإدلاء برأيه في مختلف القضايا العامة، بكافة الوسائل المشروعة، وخاصة الاستماع إلى صوت الطلائع والشباب، في مثل هذه المحافل.
وفي ختام كلمته أعرب الشريف، عن تمنايته بالتوفيق برلمان الطلائع، وتسلحه بمفاتيح العلم والمعرفة والتنمية الذاتية واستعداده لتبوء الصفوف المتقدمة من تحمل المسئولية وتقلد المهام الجسام.
في سياق متصل، أعرب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب عن بالغ سعادته بثقة الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى باختياره وزير للشباب والرياضة متمنيا ان يكون على قدر المسئولية وتحمل الأمانة خاصة وان الوزارة تتعامل مع 60 % من الشعب المصري والفئات العمرية بداية من 19 سنوات الى 40 عاما.
وقال د اشرف صبحي خلال الجلسة الختامية لبرلمان طلائع مصر اعتقد ان لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ستكون خلف وزارة الشباب وليس ضدها وذلك لأننا تربطنا فلسفة واحدة ونحن جميعا معا لخدمة الوطن وشبابنا وجميع رياضيي مصر.
ووجه الدكتور "صبحي "الشكر للدكتور على الدين هلال وزير الشباب الاسبق لانشاء برلمان الطلائع منذ اكثر من 14 عاما ، مشيرا الى انه سعيد جدا بنموذج محاكاة برلمان الطلائع اليوم.
وقال انه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير برلمان الطلائع والاهتمام بشباب مصر وجميع الفئات العمرية خاصة الفئة العمرية من 9 الى 15 سنة والتى تعد اشد خطورة وبحاجة الى المعرفة والانتماء مشيرا الى انه سيتم تعميم برلمان الطلائع بجميع المحافظات المصرية " قائلا مش هنسيب حد في السن ده الا لما نقوله مصر عظيمه بالعمل.
وأكد حرص الوزارة رعاية الطلائع وغرس المعرفه والانتماء لديهم، والعمل على تعميم تجربة برلمان الطلائع في كافة أنحاء الجمهورية لفتح مجالات أوسع لأكبر عدد ممكن من الشباب للتدريب على الممارسة البرلمانية والديمقراطية السليمة، وقال الوزير، في كلمته عقب انتهاء أعمال الجلسة الختماية للؤمتر القومي لبرلمان الطلائع ، إن الشباب الذين شاركوا في برلمان الطلائع نجحوا في أثبات قدراتهم، لافتا إلي أن الوزارة لديها خطة لرعاية الطلائع وتوفير المناخ المناسب لغرس المعرفه والانتماء لديهم.
ودعا وزير الشباب مجلس النواب إلي تبني ورعاية الكوادر الشبابية المشاركين في برلمان الطلائع وبرلمان الشباب، وطالب قيادات البرلمان بحضور الجلسة الختامية لبرلمان الشباب أيضا، للمشاركة في تقييم تجربة جيل جديد من الشباب.
ومن جانبه، أعرب وكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، عن سعادته بالمستوي الذى ظهر عليه المشاركون في أعمال الجلسة الختامية للمؤتمر القومي لبرلمان الطلائع، مؤكدا أنهم نجحوا بامتياز في محاكاه الاداء البرلماني، وتميزوا باللغة العربية السليمة والثقة في النفس.
وأعلن "الشريف" استعداد المجلس لفتح أبوابه خلال الصيف لاستضافة برلمان الطلائع وبرلمان الشباب في أي وقت وتوفير كل الدعم لوزارة الشباب لرعاية هذه التجربة التي تمنح الفرصة المناسبة لتدريب جيل من الشباب على الممارسة البرلمانية السليمة.
اختتمت فاعليات الجلسة الأخيرة للمؤتمر القومي لبرلمان الطلائع المنعقدة بمجلس النواب، السبت، تحت عنوان " نواب بكرة .. أمل ومستقبل مصر"، بإعلان برلمان الطلائع عن التبرع بجزء من المال لصالح صندوق "تحيا مصر " دعمًا منهم لجهود التنمية العملاقة.
كما وجه الشباب المشاركون في برنامج الطلائع، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلش النواب د. علي عبد العال، ووكيلي المجلس السيد الشريف، سليمان وهدان، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.
وأُرسل شباب برلمان الطلائع خلال الجلسة الختامية، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكدون فيها دعمه في مسيرته وتأيده، وشهدت الجلسة الختامية، نموذج محاكاه لجلسات مجلس النواب حيث استهلت أعمالها بعرض الاعتذارات والرسائل والتصديق علي مضابط الجلسات السابقة، وعرض رسالة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي أكد فيها أهمية المؤتمر القومي لبرلمان الشباب والذي يعد فرصه حقيقية لتدريب الكوادر الشبابية علي الممارسة البرلمانية الصحيحه، وإعداد قيادات المستقبل.
وتضمنت الجلسة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تناولت مشكلات الصحة والتعليم والصرف الصحي والهجرة غير الشرعية والبطاله وتجاوزات بعض العاملين في الأوقاف والقطاعات المختلفة.
كما تضمنت طلبات الإحاطة أيضا مناقشة بعض المشكلات الخاصة بأهالي سيناء، بتطوير قطاع التعليم، ومخلفات المصانع، وشهدت الجلسة الختامية لبرلمان الطلائع تطبيق مجموعه من الشباب لنموذج محاكاه لأداء المسئولين التنفيذيين داخل البرلمان، حيث مثل عدد من الشباب مناصب رئيس الوزراء ووزراء الأوقاف والتعليم، وقاموا بالرد علي طلبات الإحاطة المقدمة من المشاركين بالاضافة إلى عرض عدد من البيانات العاجلة بشأن المشروعات والمصانع المتعثرة وانتشار معدل الجرائم والقصور الأمني في مواجهتها.
فيما قال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن كافة المساجد تخضع لرقابة الوزارة، ويتم ملاحقة ومطاردة الذين يتسللوا لإعتلاء منابر المساجد من أصحاب الأفكار المتطرفة، متابعًا : الجهود المبذولة خلال الـ5 سنوات الأخيرة لتطهير المساجد من الأفكار المتطرفة، لو حدث قبل ذلك ما وصلنا إلي خروج الناس إلي الشوارع ولا وجدنا التمرد.
وأضاف طايع، أنه بالأمس القريب تم تحرير 3 محاضر لعدد من الائمة الذين صعدوا المنابر بدون تصريح، متابعًا : " نلاحق هؤلاء ليلًا ونهارًا"،وتابع طابع، أنه يتم منح الأئمة دورات تدريبية بشكل مستمر لتجويد ادائهم سواء لغويًا أو فقهيًا.
ولفت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلي أن فكرة برلمان الطلائع التي انطلقت منذ 14 عامًا، حذت حذوها البرلمانات العربية، بما يحقق الريادة لمصر.
وفي ختام كلمته، طالب طايع، الشباب المشاركون لاسيما الذين يمثلون الحكومة بنموذج المحاكاه بالدراسة جيدًا لتكون الردود قوية وليست ضعيفة فيتم إظهار الحكومة بأنها عاجزة، قائلًا "الحكومة قادرة علي العطاء وإزالة كافة المشاكل وليس لمصلحة أحد أن تبدو المشكلة أكبر من الحل أو أن المسئول الحكمومي لا يستطيع الرد.. ونريد للتجربة أن تكون ناجحة ".
بدوره قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، أن برلمان الطلائع " نموذجا تدريبيا مناسبا لأبنائنا لممارسة المهارات الهامه، والسياسة العامه للدولة تقوم على الإهتمام بالمواطن المصري فى جميع مراحل حياته ، ولا سيما مرحلتى الطلائع والشباب وخاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فى بيانه أمام البرلمان على أن نضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتات الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة وأن يتم بناؤة على أساس شامل ومتكامل وبدنيا وعقليا وثقافيا وشرائح الطلائع والشباب تأتى على القمة من الشرائح العمرية للمواطنين.
وأشار الشريف إلى أن السياسة العامه للدولة تستهدف الوصول والتعبير عن أكبر عدد ممكن من طلائع وشباب مصر، فى القري والمدن من مختلف المستويات الإجتماعية لتوسيع المشاركة الإيجابية لديهم وتنمية مهاراتهم على العمل الجماعي الخلاق.
وتابع الشريف أن برلمان الطلائع يهدف إلى ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة الإبتكار والعلوم ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكرى وإستعادة منظومة القيم الإنسانية ، وترسيخ أسس الولاء والإنتماء والمواطنة وتعزيز دور مصر الريادى فى نشر سماحة الإسلام.
وقال الشريف إن هذا البرنامج المهم الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة برنامج "برلمان الطلائع" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يأتي كأحد المسئوليات الكبيرة والبرامج الناجحة التي صارت علامة بارزة من أعمال وزارة الشباب على مدى أكثر من 14 عاما، مضيفا أنه من الرائع أن برنامج "برلمان الطلائع" أصبحت له تقاليد برلمانية ثابتة، ترتكز على التقاليد البرلمانية لمجلس النواب وبل وتستلهم منها.
وأضاف أن "برلمان الطلائع" نشاط تدريبي تثقيفي تربوي يهدف إلى توعية الطلائع بآليات العمل البرلماني ، وتدريبهم على قواعد الممارسة الديمقراطية، وعلى الحوار الإيجابي البناء والتفاعل مع الرأي والرأي الآخر، وقبول الاختلاف في الرأي والتنوع والرؤى، في إطار ديمقراطي منظم، كما يشجع على المشاركة والانخراط في الحياة العامة.
وأضاف السيد الشريف - خلال كلمته - أن البرلمان الطلائع" يعد نموذجا تدريبيا مناسبا لأبنائنا لممارسة هذه المهمة، مشيرا إلى ان السياسة العامة للدولة تقوم على الاهتمام بالمواطن المصري في جميع مراحل حياته، ولاسيما مرحتلي الطلائع والشباب، موضحا أن الرئيس السيسي أكد في بيانه أمام مجلس النواب، ان نضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، وان يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا.
وأشار الشريف إلى أن السياسة العامة للدولة تستهدف أيضا الوصول والتعبير عن أكبر عدد ممكن من طلائع وشباب مصر، في القرى والمدن من مختلف المستويات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة الإيجابية لديهم، وتنمية مهاراتهم على العمل الجماعي الخلاق، وتشجيعهم على دراسة قضيا مجتمعهم المحلي والقومي.. كما يساعد برنامج "برلمان الطلائع وبرلمان الشباب" على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار.
وأوضح أن البرنامج يساعد أيضا في تصحيح المفاهيم الخاطئة، وحماية المجتمع من التطرف الفكري، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز دور مصر الريادي في نشر سماحة الإسلام.
وأكد الشريف أن استضافة مجلس النواب لـ "برلمان الطلائع" يأتي في إطار حرص الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بل والمجلس بأكملهعلى ضرورة الارتباط بالشعب، ومعايشة همومه ومشكلاته حتى يمكننا التعبير عن آماله وتطلعاته، والتأكيد على حق الشعب في الإدلاء برأيه في مختلف القضايا العامة، بكافة الوسائل المشروعة، وخاصة الاستماع إلى صوت الطلائع والشباب، في مثل هذه المحافل.
وفي ختام كلمته أعرب الشريف، عن تمنايته بالتوفيق برلمان الطلائع، وتسلحه بمفاتيح العلم والمعرفة والتنمية الذاتية واستعداده لتبوء الصفوف المتقدمة من تحمل المسئولية وتقلد المهام الجسام.
في سياق متصل، أعرب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب عن بالغ سعادته بثقة الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى باختياره وزير للشباب والرياضة متمنيا ان يكون على قدر المسئولية وتحمل الأمانة خاصة وان الوزارة تتعامل مع 60 % من الشعب المصري والفئات العمرية بداية من 19 سنوات الى 40 عاما.
وقال د اشرف صبحي خلال الجلسة الختامية لبرلمان طلائع مصر اعتقد ان لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ستكون خلف وزارة الشباب وليس ضدها وذلك لأننا تربطنا فلسفة واحدة ونحن جميعا معا لخدمة الوطن وشبابنا وجميع رياضيي مصر.
ووجه الدكتور "صبحي "الشكر للدكتور على الدين هلال وزير الشباب الاسبق لانشاء برلمان الطلائع منذ اكثر من 14 عاما ، مشيرا الى انه سعيد جدا بنموذج محاكاة برلمان الطلائع اليوم.
وقال انه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير برلمان الطلائع والاهتمام بشباب مصر وجميع الفئات العمرية خاصة الفئة العمرية من 9 الى 15 سنة والتى تعد اشد خطورة وبحاجة الى المعرفة والانتماء مشيرا الى انه سيتم تعميم برلمان الطلائع بجميع المحافظات المصرية " قائلا مش هنسيب حد في السن ده الا لما نقوله مصر عظيمه بالعمل.
وأكد حرص الوزارة رعاية الطلائع وغرس المعرفه والانتماء لديهم، والعمل على تعميم تجربة برلمان الطلائع في كافة أنحاء الجمهورية لفتح مجالات أوسع لأكبر عدد ممكن من الشباب للتدريب على الممارسة البرلمانية والديمقراطية السليمة، وقال الوزير، في كلمته عقب انتهاء أعمال الجلسة الختماية للؤمتر القومي لبرلمان الطلائع ، إن الشباب الذين شاركوا في برلمان الطلائع نجحوا في أثبات قدراتهم، لافتا إلي أن الوزارة لديها خطة لرعاية الطلائع وتوفير المناخ المناسب لغرس المعرفه والانتماء لديهم.
ودعا وزير الشباب مجلس النواب إلي تبني ورعاية الكوادر الشبابية المشاركين في برلمان الطلائع وبرلمان الشباب، وطالب قيادات البرلمان بحضور الجلسة الختامية لبرلمان الشباب أيضا، للمشاركة في تقييم تجربة جيل جديد من الشباب.
ومن جانبه، أعرب وكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، عن سعادته بالمستوي الذى ظهر عليه المشاركون في أعمال الجلسة الختامية للمؤتمر القومي لبرلمان الطلائع، مؤكدا أنهم نجحوا بامتياز في محاكاه الاداء البرلماني، وتميزوا باللغة العربية السليمة والثقة في النفس.
وأعلن "الشريف" استعداد المجلس لفتح أبوابه خلال الصيف لاستضافة برلمان الطلائع وبرلمان الشباب في أي وقت وتوفير كل الدعم لوزارة الشباب لرعاية هذه التجربة التي تمنح الفرصة المناسبة لتدريب جيل من الشباب على الممارسة البرلمانية السليمة.