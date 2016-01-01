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فن

فابريكا تفتتح أولى حفلات الساحل بحضور جماهيري كبير

السبت 07/يوليه/2018 - 04:53 م
صدى البلد
محمد نبيل
افتتحت فرقة "فابريكا" الغنائية المسرحية أولى حفلات موسم صيف 2018 بحضور جماهيرى كبير، فى مركز تجاري بإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي.

قدمت "فابريكا" باقة من أجمل الأغانى من بينها "أحسن ناس"، ، و"Sway"، و"I will survive"، وأغانى ميدلي وسط تفاعل كبير من الجمهور.

امتلأت ساحة الجمهور بالشباب المحب لفرقة فابريكا فى جو يسوده البهجة امتدت فعالياته قرابة الساعتين، حيث ردد الحضور مع الفرقة كلمات " أحسن ناس" وطالبوا بإعادتها وسط تصفيق حار.

جدير بالذكر أن فرقة "فابريكا" إحدى الفرق الغنائية المسرحية، أسستها الدكتورة نيفين علوبة، أستاذة الموسيقى بالجامعة الأمريكية، وتعمل منذ عام 2011، وقدمت عروضًا مسرحية عديدة أبرزها "البؤساء" وأوبريت "الليلة الكبيرة".

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