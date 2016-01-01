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حوادث

ضبط موظف وزوجته بحوزتهما مواد مخدرة بالقليوبية

السبت 07/يوليه/2018 - 04:46 م
قوات الامن - أرشيفية
قوات الامن - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط موظف بهيئة السكك الحديدية وزوجته للاتجار بالمخدرات بشبين القناطر.

تلقى اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا بتمكن النقيب أيمن سليمان ضابط مباحث مركز شبين القناطر من ضبط كل من "سيد ع" موظف بهيئة السكك الحديدية وزوجته "فايزة م" ربة منزل.

وعثر بحوزتهم على ١٢٥ جرام حشيش تزن و50 قرص مخدرا ومبلغ مالي 2730 جنيه و2 هاتف محمول وسلاح أبيض "كتر"، بقصد الاتجار،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1531 لسنة 2018م، جنح مركز شبين القناطر.

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