تعليم أسوان تستكمل جولاتها المفاجئة لمتابعة انتظام العمل

قامت قوافل ضبط الأداء بمديرية التربية والتعليم بأسوان اليوم السبت بفحص دفتر الحضور والإنصراف للعاملين بديوان المديرية أيام (العطلات) .



وقد تبين أن إجمالى العاملين بالديوان 39 فردًا حضر منهم 34 فردًا ، بينما تغيب خمسة أفراد.



وبناء على تعليمات الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم قامت الشئون المالية والإدارية والتوجيه المالى والإدارى بخصم أجر هذا اليوم (عطلات) للمتغيبين الخمسة.



ومن جانبه أكد السيد الفيومى إستمرار القوافل فى عملها طوال الفترة المقبلة بمجاليها الأول وهو إنضباط العاملين بالدواوين والمدارس ، والثانى وهو حصر العجز والزيادة بأعداد المعلمين فى جميع المدارس وبجميع التخصصات.