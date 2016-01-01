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سيارات

هاميلتون سائق مرسيدس أول المنطلقين في سباق بريطانيا

السبت 07/يوليه/2018 - 06:21 م
هاميلتون سائق مرسيدس
هاميلتون سائق مرسيدس أول المنطلقين في سباق بريطانيا
رويترز
سيكون لويس هاميلتون سائق مرسيدس أول المنطلقين في سباق جائزة بريطانيا الكبرى لفورمولا 1 في بلاده وبجواره سيباستيان فيتل سائق فيراري ومتصدر الترتيب العام لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

واحتل كيمي رايكونن سائق فيراري المركز الثالث في التجارب التأهيلية بينما سيكمل فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس الصف الثاني عند الانطلاق. ويتأخر هاميلتون بنقطة واحدة عن فيتل الفائز مثله بلقب بطولة العالم أربع مرات. ويسعى السائق البريطاني للفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للمرة الخامسة على التوالي.

ومركز أول المنطلقين الذي حققه اليوم هو السادس له على حلبة سيلفرستون و76 على مدار مسيرته.

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