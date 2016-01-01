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ديني

شاهد.. رد علي جمعة على شاب أعزب يريد إيداع والدته في دار المسنين

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:42 ص
رد علي جمعة على شاب
رد علي جمعة على شاب أعزب يريد إيداع والدته في دار المسنين
عبد الرحمن محمد
وجه شاب سؤال للدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يقول فيه: " أنا أعزب وأقيم ومعي أمي ولكني أذهب إلى العمل لساعات طويلة ولا آمن عليها من الخادمة التي استأجرتها لها فهل يجوز إرسالها إلى دار المسنين ؟" .

رد علي جمعة قائلا: انت كالمستجير من الرمداء بالنار، فكيف تخاف من الخادمة ولا تخاف من دار المسنين ، وما أعلمك أن دار المسنين ستكون أفضل حالا من الخادمة ؟ ، اعتقد أنها ستكون أتعس حالا من الخادمة ، فوجدها بالمنزل يجعلك مراقب على طعامها وشرابها ونظافته، ووجودها بالمنزل سيجعلك تزورها يوميا ، أما في دار المسني ستزورها كل أسبوع أو أكثر.

وتابع جمعة: اتركها في منزلك ولا تدعها في دار المسنين التي يأخذ عليها الكثير من الملاحظات ، ام إذا كانت هذه رغبتها وراحتها ستكون في دار المسنين .

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