شاهد.. رد علي جمعة على شاب أعزب يريد إيداع والدته في دار المسنين

وجه شاب سؤال للدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يقول فيه: " أنا أعزب وأقيم ومعي أمي ولكني أذهب إلى العمل لساعات طويلة ولا آمن عليها من الخادمة التي استأجرتها لها فهل يجوز إرسالها إلى دار المسنين ؟" .



رد علي جمعة قائلا: انت كالمستجير من الرمداء بالنار، فكيف تخاف من الخادمة ولا تخاف من دار المسنين ، وما أعلمك أن دار المسنين ستكون أفضل حالا من الخادمة ؟ ، اعتقد أنها ستكون أتعس حالا من الخادمة ، فوجدها بالمنزل يجعلك مراقب على طعامها وشرابها ونظافته، ووجودها بالمنزل سيجعلك تزورها يوميا ، أما في دار المسني ستزورها كل أسبوع أو أكثر.



وتابع جمعة: اتركها في منزلك ولا تدعها في دار المسنين التي يأخذ عليها الكثير من الملاحظات ، ام إذا كانت هذه رغبتها وراحتها ستكون في دار المسنين .