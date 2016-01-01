صبحي عن مركز شباب الاسمرات: سيكون مصدر إشعاع ثقافيا واجتماعيا ورياضيا

تفقد اليوم السبت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع مركز شباب الاسمرات، والذي تشرف على تنفيذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي.



ويخدم مركز شباب الاسمرات منطقة حي الاسمرات ومنطقة المقطم، حيث يبلغ إجمالي مالى مسطح المبانى" 10,652 م2"؛ ويضم " مبنى اجتماعيا، كافيتيريا رئيسية، كافيتيريا أطفال، مبنى الاشتراكات، البنك، غرف تغيير ملابس، محلات تجارية، محلات السور الخلفى، غرفة كلور، غرف تغيير ملابس تحت الأرض "



ويبلغ مسطح الملاعب بمساحة 12,460 م2 يحتوى على "ملعب رئيسى، 4 ملاعب كرة قدم، 2 ملاعب متعددة، 3 ملاعب كرة سلة "، وحمام سباحة أوليمبى بمساحة 1400 م2، وحمام سباحة للتدريب بمساحة 600 م2، وحمام سباحة للأطفال بمساحة 280 م2، ومنطقة مفتوحة للألعاب القتالية بمساحة 2450 م2، ومنطقة ألعاب أطفال بمساحة 2160م2، السور بطول 1284 م ، ومسرح مكشوف بمساحة 600 م2، أجمالى الخزانات تحت الأرض بمساحة 265 م2، إجمالى مسطحات مبانى البوابات 340 م2، أجمالى الموقع العام بمساحة 25,716 م2، منطقة للجلوس بالكافتيريات بمساحة 3150 م



وخلال جولته التفقدية للمشروع، قال وزير الشباب والرياضة، إن هذا المشروع سيكون إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية والشبابية، مشيرا الى انه سيكون مركز إشعاع ثقافي وإجتماعي ورياضي لأهالي منطقة الاسمرات والمقطم.



حضر الجولة كل من محمد خشاب المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، رمزي هندي رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، اللواء ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربي للمشروعات، المهندس حسن الغندور رئيس حي الاسمرات.