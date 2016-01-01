إيقاف برنامج عبدالناصر زيدان وتحويله للتحقيق بسبب الزمالك.. مستند

قررت قناة الحدث اليوم تحويل الإعلامي عبدالناصر زيدان للتحقيق وإيقاف برنامجه أسبوعا اعتبارا من اليوم السبت بدعوى خروجه عن بنود العقد المبرم بين الطرفين بضرورة التحدث فى الشئون الفنية للكرة فقط.



وقالت القناة إن مقدم برنامج " كورة بلدنا" عبر شاشتها تلاحظ جنوحه عن بنود العقد المتفق عليها بالحديث والتجاوز على الهواء فيما يتعلق بالتركيز على قضية نادى الزمالك التى مازالت قيد التحقيق فى حلقة أمس الجمعة.



وهددت القناة مقدم البرنامج فى حالة مخالفة تعليماتها والتسبب في ضرر للقناة بمطالبته بالتعويض المادي.



