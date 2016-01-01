ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

عمرو جمال يرحل عن هلسنكي الفنلندي وينتظر تحديد مصيره مع الأهلي

السبت 07/يوليه/2018 - 04:49 م
عمرو جمال
عمرو جمال
محمد رشاد
أعلن عمرو جمال، مهاجم فريق هلسنكي الفنلندي، عن انتهاء مشواره مع الفريق الذي لعب له معارًا من النادي الأهلي بعدما أنهى إعارته مع فريق بيدفيست الجنوب افريقي .

وقال عمرو جمال، عبر حسابه بموقع "تويتر": "اليوم هو الأخير لي مع الفريق، وأود أن أشكر إدارة النادي لمعاملتي بطريقة احترافية للغاية خلال فترة قصيرة، وأتمنى كل التوفيق للفريق".

ويعود عمرو جمال للنادي الأهلي لحسم مصيره، وتتجه النية لقيده حال رحيل المغربي وليد أزارو، هداف الفريق إلى الدوري الصيني مقابل عائد مادي ضخم.

وغاب عمرو جمال عن قائمة منتخب مصر الاول التى شاركت فى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 وخرجت متذيلة المجموعة الأولى بلا نقاط عقب ثلاث هزائم أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.


عمرو جمال يرحل عن هلسنكي الفنلندي وينتظر تحديد مصيره مع الأهلي

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة السويد وانجلترا بث مباشر

إيقاف برنامج عبدالناصر زيدان وتحويله للتحقيق بسبب الزمالك.. مستند

وصول وكيل الازهر ورئيس الجامعة لمتابعة حريق الحسين الجامعي

فيديو جراف .. سعر الذهب اليوم في مصر

رسميا .. الأعلى لتنظيم الإعلام يرد على بيان النائب العام

أهالي ميت تمامة بالدقهلية يعلنون الحداد على ضحايا حادث شرم الشيخ

الأرصاد تحذر المصيفين من التعرض لأشعة الشمس في هذه الأوقات.. فيديو

ثالث أكبر شركات النقل العالمية تعلق خدماتها في إيران

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

ذا صن: مصر تخطط لتخصيص شواطئ بالإسكندرية للسياح فقط

مصدر أمني يكشف السبب الحقيقي وراء حريق مستشفى الحسين الجامعي.. صور

روسيا وكرواتيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلقو المباراة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

تمثال توت عنخ آمون هدية لأمير موناكو خلال معرض الآثار المصرية.. صور

شاهد.. شاب مصري يخترع روبوت ويقدمه هدية لمحمد صلاح

اشتعال النيران في 3 طوابق بمستشفى الحسين الجامعي.. صور

فيديو

شاهد.. لقطات حية للسيطرة على حريق مستشفى الحسين الجامعي
فخري الفقي: 50 مليار جنيه وفر من الطاقة في الموازنة الجديدة
شاهد.. طريقة تحضير مسقعة مكعبات بالخل والثوم
شاهد.. طريقة تحضير البطاطس بالدقة
ضابط الرقابة الإدارية في محاكمة محافظ المنوفية السابق: تسلم 400 ألف جنيه في علبة هدايا .. فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟