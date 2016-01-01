عمرو جمال يرحل عن هلسنكي الفنلندي وينتظر تحديد مصيره مع الأهلي

أعلن عمرو جمال، مهاجم فريق هلسنكي الفنلندي، عن انتهاء مشواره مع الفريق الذي لعب له معارًا من النادي الأهلي بعدما أنهى إعارته مع فريق بيدفيست الجنوب افريقي .



وقال عمرو جمال، عبر حسابه بموقع "تويتر": "اليوم هو الأخير لي مع الفريق، وأود أن أشكر إدارة النادي لمعاملتي بطريقة احترافية للغاية خلال فترة قصيرة، وأتمنى كل التوفيق للفريق".



ويعود عمرو جمال للنادي الأهلي لحسم مصيره، وتتجه النية لقيده حال رحيل المغربي وليد أزارو، هداف الفريق إلى الدوري الصيني مقابل عائد مادي ضخم.



وغاب عمرو جمال عن قائمة منتخب مصر الاول التى شاركت فى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018 وخرجت متذيلة المجموعة الأولى بلا نقاط عقب ثلاث هزائم أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.





