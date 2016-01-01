انتخاب النائبة ماريان عازر رئيسا للجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولي للتسامح

عقدت الجلسة الاجرائية للبرلمان الدولي للتسامح والسلام بحضور كل من رئيس البرلمان المالطي رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس البرلمان الافريقي وبرلمان أمريكا اللاتينية ورئيس برلمان السنغال ورئيس برلمان موريشيوس، كما شارك عن الجانب المالطي كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وبحضور السفيرة ندا دراز سفيرة مصر في مالطا.



وشهدت الجلسة انتخاب البرلمانية ماريان امير عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان المصر، كرئيسة للجنة الشباب والمرأة، وعضو هيئة مكتب البرلمان.



ويضم البرلمان الدولي للتسامح و السلام خمس لجان اساسية وهي: الشباب والمراة والشئون الدولية والقانونية والتشريعية ودعم السلام والتنمية المستدامة، ويهدف البرلمان الي نشر قيم التسامح والسلام من خلال العمل البرلماني.

