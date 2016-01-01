أشرف صبحي يكشف عن خطة تطوير وتنمية مراكز الشباب في كافة الانشطة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب والتي ستساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال إستهداف وتطوير كافة الانشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية وأنشطة المرآة والطفل وكبار السن



واشار الي أن الخطة التطويرية التى تستهدفها الوزارة ستشمل أيضا كافة الاندية الشعبية، والملاعب المفتوحة في القرى والاحياء والنجوع، مؤكدا على ان المرحلة المقبلة ستشهد الاهتمام الكامل ايضا بالقرى المحرومة والاكثر فقرا من كافة النواحي سواء الرياضية أو الشبابية.