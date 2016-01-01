إنجلترا تتقدم على السويد بهدف ماجواير فى الشوط الأول.. فيديو

أنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول متقدما على منتخب السويد بهدف نظيف في المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2018 المقام في روسيا.



وسيطر المنتخب السويدي على وسط الملعب طوال العشرين دقيقة الأولى، ولكن بدون أى فاعلية هجومية وسط استسلام غريب من لاعبي المنتخب الإنجليزى لسيطرة السويديين.



وعاد هاري كين بالمنتخب الإنجليزي مرة أخرى بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم ليتفوق منتخب الأسود الثلاثة مرة أخرى ويعود إلى اللقاء.



وأحرز ماجواير هدف المنتخب الإنجليزي فى الدقيقة 31 من الشوط الأول من رأسية قوية تسكن على يمين حارس السويد على عكس سير اللقاء.



وأضاع رحيم سترلينج فرصة زيادة التقدم للإنجليز بعدما أضاع انفرادين بطريقة غريبة فى الدقيقتين 43 و 44 من عمر اللقاء ليمنح لسويد فرصة فى العودة مرة أخرى فى الشوط الثاني.



ويلعب المنتخبان في تلك المرحلة بعد الصعود من خلال الفوز على منتخبي كولومبيا وسويسرا في الدور الثاني من البطولة.



وصعد المنتخب الإنجليزي بعد العبور من خلال ركلات الجزاء الترجيحية على حساب المنتخب الكولومبي، بعد التعاقد الإيجابي 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية.



بينما صعد المنتخب السويدي بعد نجاحه في الفوز بصعوبة بهدف نظيف على حساب المنتخب السويسري أحرزه اللاعب "إيميل فورسبرج".



ويغيب عن المنتخب الإنجليزي اللاعب "جيمي فاردي" بسبب إصابة قد تعرض لها في الفخذ بالمباراة الأخيرة التي شارك فيها أمام كولومبيا، وهناك شكوك بإمكانية مشاركته أمام السويد.



وخرج من دور الثمانية حتى الآن بعد مرور اليوم الأول كل من منتخبي أوروجواي والبرازيل، بعد السقوط أمام منتخب فرنسا وبلجيكا الذين سيتواجهان يوم الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم.