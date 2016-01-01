ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

هيرنانديز: لاعبو منتخب الديوك يفكرون في التتويج بكأس العالم

السبت 07/يوليه/2018 - 04:55 م
لوكاس هيرنانديز لاعب
لوكاس هيرنانديز لاعب منتخب فرنسا،
ا ش ا
أكد لوكاس هيرنانديز لاعب منتخب فرنسا، أن لاعبي "الديوك" لا يتحدثون فيما بينهم عن إمكانية الفوز ببطولة كأس العالم، لكنه أقر بأن كل لاعب يفكر في قرارة نفسه في أن منتخب "البلوز" يمكن أن يتوج بطلا للعالم.

وقال هيرنانديز - في مؤتمر صحفي اليوم السبت - أنه عقب تأهل منتخب "الديوك" لنصف نهائي المونديال إثر فوزه أمس على أوروجواي بهدفين نظيفين، بات هو وزملاؤه على السواء يفكرون أنه بإمكانهم أن يتوجوا أبطالا للعالم على الرغم من أنهم لا يتحدثون عن هذا الأمر جهرا.

وأوضح اللاعب أن هذا الشعور يعود لـ"الأجواء الجيدة" التي يعيشها المنتخب بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، مضيفا "أعتقد أنه منذ ثمن النهائي (أمام الأرجنتين) ونحن نلعب كفريق قوي، سواء على المستوى البدني أو الذهني".

وردا على سؤاله حول مواجهة نصف النهائي المقررة أمام بلجيكا التي أطاحت أمس بالبرازيل (2-1)، تنبأ لاعب الروخيبلانكوس بمباراة "لن تكون سهلة"، لاعتباره أن "الشياطين الحمر" لديهم مواهب "فردية عظيمة".

وتابع: "أعتقد أنها لن تكون مواجهة سهلة.. بلجيكا منتخب جيد جدا، لذلك سيتعين علينا التركيز فهم قادرون على الوصول لمرمى الخصم بسرعة شديدة.. الأمر لن يكون سهلا علينا، لكنه لن يكون كذلك بالنسبة لهم أيضا".

ترشيحاتنا

حكم سجود السهو لمن ترك القنوت في صلاة الفجر

شاهد.. شاب مصري يخترع روبوت ويقدمه هدية لمحمد صلاح

أهالي ميت تمامة بالدقهلية يعلنون الحداد على ضحايا حادث شرم الشيخ

مشاهدة مباراة السويد وانجلترا بث مباشر

مفاجأة.. أردوغان متهم بالتسبب في خروج ألمانيا من مونديال روسيا

رسميا .. الأعلى لتنظيم الإعلام يرد على بيان النائب العام

منافسو صلاح يتساقطون فى المونديال.. نيمار يلحق بميسي ورونالدو.. وهارى كين وهازارد ودى بروين فى الصورة.. فيديو

الحشد الشعبي العراقي يعلن انضمامه للقتال مع الحوثيين

التموين: تعميم أسعار استرشادية للخضر والفاكهة على الجمهورية ..فيديو

روشتة شرعية للتخلص من السهو في الصلاة

الاسماعيلي يوجه صفعة لمرتضى منصور بسبب شيكابالا

اختفاء إمبراطورية R سبب غياب كأس العالم عن البرازيل ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

تمثال توت عنخ آمون هدية لأمير موناكو خلال معرض الآثار المصرية.. صور

شاهد.. شاب مصري يخترع روبوت ويقدمه هدية لمحمد صلاح

اشتعال النيران في 3 طوابق بمستشفى الحسين الجامعي.. صور

فيديو

شاهد.. لقطات حية للسيطرة على حريق مستشفى الحسين الجامعي
فخري الفقي: 50 مليار جنيه وفر من الطاقة في الموازنة الجديدة
شاهد.. طريقة تحضير مسقعة مكعبات بالخل والثوم
شاهد.. طريقة تحضير البطاطس بالدقة
ضابط الرقابة الإدارية في محاكمة محافظ المنوفية السابق: تسلم 400 ألف جنيه في علبة هدايا .. فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟