هيرنانديز: لاعبو منتخب الديوك يفكرون في التتويج بكأس العالم



وردا على سؤاله حول مواجهة نصف النهائي المقررة أمام بلجيكا التي أطاحت أمس بالبرازيل (2-1)، تنبأ لاعب الروخيبلانكوس بمباراة "لن تكون سهلة"، لاعتباره أن "الشياطين الحمر" لديهم مواهب "فردية عظيمة".



وتابع: "أعتقد أنها لن تكون مواجهة سهلة.. بلجيكا منتخب جيد جدا، لذلك سيتعين علينا التركيز فهم قادرون على الوصول لمرمى الخصم بسرعة شديدة.. الأمر لن يكون سهلا علينا، لكنه لن يكون كذلك بالنسبة لهم أيضا".

أكد لوكاس هيرنانديز لاعب منتخب فرنسا، أن لاعبي "الديوك" لا يتحدثون فيما بينهم عن إمكانية الفوز ببطولة كأس العالم، لكنه أقر بأن كل لاعب يفكر في قرارة نفسه في أن منتخب "البلوز" يمكن أن يتوج بطلا للعالم.وقال هيرنانديز - في مؤتمر صحفي اليوم السبت - أنه عقب تأهل منتخب "الديوك" لنصف نهائي المونديال إثر فوزه أمس على أوروجواي بهدفين نظيفين، بات هو وزملاؤه على السواء يفكرون أنه بإمكانهم أن يتوجوا أبطالا للعالم على الرغم من أنهم لا يتحدثون عن هذا الأمر جهرا.وأوضح اللاعب أن هذا الشعور يعود لـ"الأجواء الجيدة" التي يعيشها المنتخب بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، مضيفا "أعتقد أنه منذ ثمن النهائي (أمام الأرجنتين) ونحن نلعب كفريق قوي، سواء على المستوى البدني أو الذهني".