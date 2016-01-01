استمرار البحث عن 23 ناجيا من غرق سفينة في تايلاند

يستمر رجال الإنقاذ والشرطة في تايلاند فى البحث عن 23 ناجيا، من غرق السفينة التي كانت تقل سائحين صينيين بالقرب من جزيرة بوكيت في تايلاند.



وكانت السفينة "فينكس" تقل 93 سائحا صينيا، و12 من طاقم السفينة، ولكن بسبب الطقس السيئ غرقت بعد أن ضربتها موجة عالية من المياه، وصل ارتفاعها لخمسة أمتار، وغرقت مساء الخميس بالقرب من الجزيرة، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



وصنفت السلطات هذا الحادث بأنه بشع، حيث وصل عدد المفقودين لــ 23 شخصا، و49 شخصا في المستشفى بعضهم مصاب بجروح خطيرة، وتساءل بعض التايلانديين وشركات السياحة عن سبب إبحار السفينة في هذا الجو السيئ.



وأمر الرجل الثاني في المجلس العسكري الحاكم في تايلاند بإجراء تحقيق عاجل، حول سبب إهمال القائمين على السفينة بتجاهل إنذارات الطقس السيئ، وتم توجيه الاتهامات بالإهمال لقبطان المركب وصاحبها.