الصحة: نقل مرضى الحسين الجامعي للمستشفيات المجاورة

اكدت وزارة الصحة والسكان انه تم إجلاء المرضي من مستشفي الحسين الجامعي عقب نشوب حريق باحد اقسام المستشفي.



واضافت الوزارة انه تم نقل المرضي الي مستشفيات المنيرة ، منشية البكري ،احمد ماهر ،باب الشعرية والتي تعد اقرب مستشفيات للحسين الجامعي.



كان حريق شب داخل قسم العيون بمستشفى الحسين الجامعي، نتج عن الحريق 3 مصابين حتى الآن، كما تم الدفع بـ ٦ سيارات اسعاف مجهزة لموقع الحادث.



وجار متابعة الحادث من خلال جامعة الأزهر .

