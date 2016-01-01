ساديو ماني يكشف حقيقة عرض ريال مدريد

رد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول على الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشأن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.



وقال ماني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سأشارك مع زملائي في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة، ريال مدريد فريق رائع لكنني أركز على فريقي ليفربول".



وأضاف: "هذه مجرد شائعات، أنا لست على علم بأي شيء يخص ريال مدريد ولم يتم الاتصال بي، لذلك ما زلت لاعبا في ليفربول".



وانتشرت أخبار حول انتقال ماني لريال مدريد في الفترة الأخيرة، لا سيما مع اقتراب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.