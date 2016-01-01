تعرف على الحكمة من تغيير المصلي موضع صلاة النافلة أو السنة



وهذا الحديث يوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ، ألا تُوصلَ صلاةٌ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج . فإذا تكلّم بعد الفريضة فإنه لا يكون قد وصل صلاة بصلاة أخرى ، ومنه التسبيح والأذكار.



وأوضح رئيس الفتوى الأسبق أن الأفضل صلاة النافلة في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم : فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق إن من بين السنن المأثورة عن النبي تنزيه صلاة الفرض عن النافلة فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفرض في مكان صلى النافلة في مكان آخر لافتا إلى أن موضع سجود الإنسان سيشهد له عند الله يوم القيامة.وأضاف لـ" صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما الحكمة من تغيير المصلي لمكان صلاة النافلة او السنة ؟ قائلا: روى مسلم في صحيحه عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابنِ أختِ نَمِر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال : نعم صليت معه الجمعة في المقصورة ، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصلّيت ، فلما دخل أرسل إلي فقال : لا تعد لما فعلت.