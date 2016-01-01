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رخا: منتدى التعاون العربي الصيني يبحث التعاون المشترك

السبت 07/يوليه/2018 - 06:31 م
رخا: منتدى التعاون
رخا: منتدى التعاون العربى الصينى يبحث التعاون المشترك
حنان توفيق
قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن اجتماع وزير الخارجية سامح شكري اليوم فى زيارة العاصمة الصينية بكين بالاضافة الى المشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدي التعاون العربي الصيني لبحث كيفية تنمية العلاقات بين الدول العربية مع الصين وبحث الاستثمارت والتعاون الاقتصادى والتبادل التجارى والثقافى والتبادل المعلوماتى عن الجماعات الارهابية والقضايا التى تخص الطرفين.

وأشار عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن هناك قمة مرتقبة بين الصين وافريقيا ديسمبر المقبل لدعم التواصل الصينى بين الدول الافريقية وأوضح ان هناك مشاريع صينية فى مصر فى منطقة شرق تفريعة فى قناة السويس ومنطقة العين السخنة.

وأعلن أن توقيت زيارة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى لا يمثل انحيازالى دولة الصين او الولايات المتحدة الامريكية وانما هى قرارات تمس الاقتصاد لكل دولة على حدى ويرى ترامب ان تحجيم الواردات الى الولايات المتحدة لتشجيع الصناعة الداخلية للمصانع وتنمية الاقتصاد الامريكى وذلك يتعارض مع حرية التجارة وما تنادى بة امريكا.

وتابع أن هناك صناعات أساسية فى مصر يجب ان نعمل على تنميتها قبل تبنى صناعات جديدة من الخارج مثل صناعة الاسمنت والغزل والنسيج قبل أن نصبح دولة تابعة لاقتصاد الدول الاخرى.

وتأسس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004 بمبادرة من الرئيس الصيني السابق "هو جينتاو" خلال زيارته لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث صدر في ذلك الوقت الإعلان العربي الصيني المشترك، والذي يقوم على 4 محاور تشمل المجالات السياسية والدولية والاقتصادية والثقافية، بجانب تأسيس العديد من آليات التعاون في إطار المنتدى.

وحول أهمية زيارة وزير الخارجية الي الصين، أوضح السفير أحمد ابو زيد أن العلاقات المصرية الصينية تكتسب أهمية خاصة على ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث كانت مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1956، بالإضافة إلى وجود العديد من المصالح المشتركة بين الجانبين على مختلف الأصعدة.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الشركات الصينية تساهم في العديد من المشروعات الكبرى في مصر مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومحطتي توليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين، ومشروع عتاقة لضخ وتخزين الكهرباء، ومشروع القطار المكهرب (مدينة السلام – العاشر من رمضان بلبيس)، ومشروع تطوير سكك حديد أبو قير – الإسكندرية، ومشروع مجمع فوسفات الوادي الجديد لإنتاج حامض الفوسفوريك، وتوسعة المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، فضلا عن مشروع تطوير ميناء العين السخنة. كما يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 10.985 مليار دولار أمريكي في عام 2016.

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