4 نصائح لتثبيت المكياج فى الصيف لمدة 12 ساعة

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة عدم ثبات الميكاب فى فصل الصيف مما يؤثر على جمال المرأة وإهتزاز ثقتها بنفسها لذلك تنصح خبيرة التجميل حنان الديب السيدات بإتباع 4 نصائح للحفاظ على المكياج أكثر من 12 ساعة :



١-دلكي بشرتك بمكعب تلج قبل وضع المكياج ب ١٥ دقيقة لقفل المسام المفتوحة حتي لا تفرز العرق او الدهون.



٢-استخدمي الفرش والإسفنج و تجنبي إستخدام الأصابع عند وضع كريم الأساس والبورصة لكي لا يكون فى اليد كريم أو زيت تنقل للوجه وتسبب عدم ثبات المكياج .



٣- يجب وضع طبقة من البرايمر كطبقة تأسيسية للبشرة لأنه يساعد على ثبات المكياج .

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٤-محاولة إستعمال الايلينر والماسكرا ضد المياه لأنهما أكثر شيء يمكن أن يتأثر بالعرق و خاصة بالنسبة للبشرة الدهنية .