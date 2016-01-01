"صباح البلد" يكشف طبيعة عمل مركز بحوث الإسكان والبناء في مصر

يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الأحد فقرة متميزة من مركز بحوث الاسكان والبناء والذي يعتبر كونه من اهم المراكز البحثية التى تعمد عليها الدولة والقطاع الخاص معا في اختبار عينات البناء وإصدار الاكواد اللازمة للبناء وكذلك التعرف على طبيعة عمل هذا المركز بالتفصيل.



برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المنوعة وحالة المرور فى شوارع وميادين مصر وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج ايضا فقرة طبية يومية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى.