ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صباح البلد يكشف طبيعة عمل مركز بحوث الإسكان والبناء في مصر

السبت 07/يوليه/2018 - 06:31 م
صباح البلد يكشف طبيعة
"صباح البلد" يكشف طبيعة عمل مركز بحوث الإسكان والبناء في مصر
يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الأحد فقرة متميزة من مركز بحوث الاسكان والبناء والذي يعتبر كونه من اهم المراكز البحثية التى تعمد عليها الدولة والقطاع الخاص معا في اختبار عينات البناء وإصدار الاكواد اللازمة للبناء وكذلك التعرف على طبيعة عمل هذا المركز بالتفصيل.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المنوعة وحالة المرور فى شوارع وميادين مصر وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج ايضا فقرة طبية يومية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى.

ترشيحاتنا

الخطيب يزور منتجع الأهلي بمرسي مطروح لبحث احتياجات الأعضاء

إنجلترا تحرز الهدف الثاني في شباك السويد برأسية ديلي.. فيديو

ساديو ماني يكشف حقيقة عرض ريال مدريد

أول رد فعل لطارق حامد على تهديد مرتضى منصور

رانيا منصور تحتفل بخطبة شقيقتها نورهان على شاطئ البحر

التعليم تقدم شرحا تفصيليا لنظام الثانوية التراكمية

رسميا .. الأعلى لتنظيم الإعلام يرد على بيان النائب العام

شاهد.. برازيلي يحمل إرث والده بمدرجات بالمونديال

محافظ القاهرة الأسبق: المتجمهرون في أحداث مجلس الوزراء ألقوا المولوتوف على القوات

انتفاضة نساء كوريا بسبب الصور الإباحية

بوفون يبدأ في فرض شروطه على سان جيرمان

اختفاء إمبراطورية R سبب غياب كأس العالم عن البرازيل ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

تمثال توت عنخ آمون هدية لأمير موناكو خلال معرض الآثار المصرية.. صور

شاهد.. شاب مصري يخترع روبوت ويقدمه هدية لمحمد صلاح

اشتعال النيران في 3 طوابق بمستشفى الحسين الجامعي.. صور

فيديو

عميد طب الأزهر يكشف عن حالة وفاة في حريق مستشفى الحسين
شاهد.. حجم الخسائر بعد حريق مستشفى الحسين الجامعي
طارق فهمي: الدولة تعمل على تطوير وتنمية قطاع التعليم وفق خطط مدروسة
انجلترا تقصي السويد وتصعد للمربع الذهبي للمونديال بعد 28 عاما
شاهد.. لقطات حية للسيطرة على حريق مستشفى الحسين الجامعي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟