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ديني

شاهد رد مستشار المفتى على سيدة تريد أن تخلع الحجاب من أجل زوجها

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:56 ص
رد مستشار المفتى
رد مستشار المفتى على سيدة تريد أن تخلع الحجاب
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا يجب أن تكون هناك طاعة تجعلنا نقع فى معصية فلا نريد أن تكون هناك مقارنات بين الكذب ولبس الحجاب.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال « سيدة تريد أن تتخلى عن الحجاب من أجل زوجها ؟ أنه إذا كان الطبيب أمرها أن لا ترتدى الحجاب لأن الشعر يتساقط بطريقة شديدة إذا أرتدت الحجاب ولا علاج لها فهنا حدث تعارض فمن الممكن ان تقلع الحجاب وذلك على قدر الضرورة وقال بعض العلماء عليها ان تقلل نزولها الى الشارع حتى لا تظهر بشعرها كثيرا.

وتابع قائلًا" إن هناك كثيرا من الزوجات المحجبات يريدون ان يخلعوا الحجاب حتى لا ينظر أزواجهم لمن كانوا بشعورهن فالذى ينظر الى المرأة بهذه الطريقة ربما يكون أثم لقوله تعالى {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}، ناصحا المحجبات أن يتجملن حتى يستقطبوا نظر أزواجهن ولا ينظروا لأحد غيرهم ".

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