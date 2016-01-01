5 أسباب صادمة تجعلك تشعر بالجوع دائما.. إليك الحل

يشعر الكثير من الأشخاص بالجوع الشديد بعد تناول وجبة كاملة بوقت بسيط لذلك يسأل الشخص ما سبب الشعور الدائم بالجوع.



كشف موقع بولد سكاي عن 5 أسباب تؤدى إلى الشعور الدائم بالجوع و هي:



1. جسمك يحتاج الغذاء بالفعل:

في بعض الأحيان ، أحد الأشياء التي تثير الجوع هو انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم. في هذه اللحظات ، ابحث عن علامات مثل ما إذا كان الجوع يضرب ببطء (لأن الجوع العاطفي يميل إلى المجيء بسرعة). أو استمع لهذه الهزات في المعدة وتأكد من أنك ما زلت جائعًا حتى بعد شرب كوب كبير من الماء.



الحل - حاول تناول وجبات الطعام والوجبات الخفيفة العادية والمغذية على مدار اليوم. وكذلك تشمل المزيد من الدهون الغذائية من مصادر غذائية كاملة في نظامك الغذائي.



2. لم يكن لديك إفطار كافي:

- الأمهات على حق: الإفطار ، في الواقع ، هو أهم وجبة في اليوم. أشارت دراسة أجرتها جامعة كامبردج على المدى الطويل إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون 300 سعر حراري لتناول وجبة الإفطار اكتسبوا ضعفي الوزن مقارنة مع أولئك الذين يتناولون 500 سعر حراري أو أكثر.



الحل - أضف البروتين إلى وجبتك مثل النقانق مع البيض. أيضا ، يساعد تناول الخضر الورقية على تخفيف الرغبة الشديدة لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين K ، وهو مادة مغذية تعمل على تنظيم الأنسولين.



3. التوقف عن الأجهاد الشديد :

عندما نكون في حالة إجهاد ، ينتج الجسم هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول. ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تؤدي أيضًا إلى إفراز الأدرينالين ، فقد يكون ذلك بسبب تهديد حقيقي لحياتنا في حالة عندما يكون لدينا ستة مواعيد نهائية جديدة على مكتبنا. ومن المحزن أن جسدنا لم يتعلم بعد أن يفهم الفرق بين الاثنين. إنه نفس الشيء لأجسادنا. وعندما تبدأ أجسادنا في إنتاج المزيد من هرمونات التوتر ، والتي تحفز مستويات عالية من الأدرينالين ، فإننا نطالب (من الداخل) بـ "الوقود" لتخرجنا من الخطر الذي يفكر فيه الجسم. وهذا يؤدي إلى إشارات الجوع.



الحل- أولًا ، قلل من تناول الكافيين. ممارسة التنفس العميق، فإن أول شيء بعد الاستيقاظ أنه يمكن أن يكون التأمل ، والتاي تشي ، واليوغا ، أو أي شيء متعلق الوعي التنفس.



4. أنت لا تنام بما فيه الكفاية:

النوم يؤثر بشكل كبير على شهيتك. استنتج العلم الآن أنه عندما لا يحصل الناس على قسط كافٍ من النوم ، يتغير الهرمونان الرئيسيان اللذان يتحكمان بالشبع والشهية (على التوالي ليبتين وغريلين). لذلك ، أنت مدفوع من الناحية الكيميائية الحيوية إلى الرغبة في تناول المزيد من الطعام عندما لا يكون لديك ما يكفي من النوم.



الحل - تأكد من الحصول على ثماني ساعات من النوم في الليلة. الحصول على وقت النوم المستمر واليقظة يساعد أيضا.



5. أنت لا تشرب الماء الكافي:

غالبًا ما يأخذ الجفاف شكل الجوع. عندما يجف الجزء من الدماغ المسؤول عن الجوع والعطش ، يرسل إليك إشارات مختلطة ، ويجبرك على التفكير في أنك بحاجة إلى تناول الطعام ، على الرغم من أن ما تحتاجه حقًا ليس سوى كوب من الماء.



الحل هو تناول كمية كبيرة من الماء و خاصة عند الشعور بالجوع وقبل تناول الوجبات .