عمليات ديالى: مقتل 3 من مسلحي داعش شمال شرقي بعقوبة

أعلن قائد عمليات ديالى مزهر العزاوي، اليوم السبت، مقتل 3 من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي قرب معسكر سابق للتنظيم شمال شرقي ب‍عقوبة.



وقال العزاوي - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن قوة أمنية مشتركة باسناد من طيران الجيش اشتبكت مع ثلاثة من مسلحي (داعش) كانوا مختبئين في مضافة قرب معسكر سابق للتنظيم في عمق حوض حمرين (75كم شمال شرقي بعقوبة)، وتم قتلهم في الحال وتدمير المضافة بالكامل".



وأضاف أن عمليات تعقب خلايا (داعش) في حمرين مستمرة لليوم الرابع على التوالي، وأنها تحقق إنجازات مهمة.



وكانت عمليات ديالى قد أعلنت قبل أربعة أيام عن انطلاق عملية عسكرية واسعة من خمسة محاور لتعقب خلايا (داعش) في حوض حمرين.