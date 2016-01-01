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أخبار العالم

القوات الأفغانية تحرر 7 مواطنين من سجن تابع لطالبان في الجنوب

السبت 07/يوليه/2018 - 06:25 م
القوات الأفغانية
القوات الأفغانية تحرر 7 مواطنين من سجن تابع لطالبان
أ ش أ
حرّرت القوات المسلحة الأفغانية ما لا يقل عن سبعة مواطنين كانوا محتجزين داخل سجن تابع لجماعة طالبان بإقليم أوروزجان جنوب أفغانستان.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن المواطنين تم إنقاذهم خلال عملية أجرتها القوات المسلحة بالإقليم.

وذكر البيان أن العملية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 8 مسلحين أثناء اشتباكهم مع القوات الأفغانية، كما تم تدمير مركبة و6 دراجات نارية و4 آلاف كجم من المتفجرات والذخيرة والمخدرات والأسلحة، خلال العملية.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينها طالبان، على هذه الأنباء حتى الآن.

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