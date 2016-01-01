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أخبار العالم

الحوثيون يختطفون عشرات المواطنين بمحافظة الضالع باليمن

السبت 07/يوليه/2018 - 06:27 م
الحوثيون يختطفون
الحوثيون يختطفون عشرات المواطنين بمحافظة الضالع باليمن
أ ش أ
اختطفت مليشيات الحوثي اليوم السبت عشرات المواطنين من أبناء مديريتي جبن ودمت شمالي شرق محافظة الضالع جنوبي اليمن.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصادر محلية قولها إن مليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات ومداهمة منازل المواطنين والمارين بالطرقات لليوم الثالث على التوالي بمديريتي جبن ودمت، بتهمة التخابر مع القوات الشرعية ودول التحالف العربي.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين اختطفوا ما يقرب من 70 مواطنا، بعضهم أثناء سفرهم إلى محافظات الضالع وعدن، وبعضهم تم اعتقالهم أثناء تنفيذ حملة ومداهمة منازل المواطنين في مديريتي جبن ودمت، مشيرة إلى أن بعض المختطفين جرى نقلهم إلى سجون الحوثيين في محافظة ذمار.

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