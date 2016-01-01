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أخبار العالم

السعودية تتصدر الدول والمنظمات في تقديم الدعم لليمن

السبت 07/يوليه/2018 - 06:20 م
صدى البلد
القسم الميدانى
تصدرت المملكة العربية السعودية الدول والمنظمات الدولية فى تقديم الدعم والإعانة للشعب اليمنى الشقيق. 
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية خبرا عن تصدر دولته في تقديم الدعم لليمن والشعب اليمنى .. وقدمت المملكة الدعم المطلوب للشعب اليمنى الشقيق بنسبة 42 بالمئة من إجمالى الدعم المطلوب وبمساهمة 36 دولة. 

كانتا السعودية والإمارات، تعهدتا بتقديم مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن في مؤتمر دولي استضافته مدينة جنيف، وكانت وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي ريم الهاشمي أعلنت "دعم الإمارات لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي".

كما أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة "تبرع السعودية بمبلغ 500 مليون دولار، سلمت للأمم المتحدة، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لدعم اليمن".

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