موقع فرنسي: مصر تشهد نموا اقتصاديا عقب سنوات من الأزمة

نشر موقع "فرانس انفو" التابع للتليفزيون الفرنسي، تقريرا عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر حيث نشرت تقريرا بعنوان "بعد سنوات الأزمة .. مصر تشهد نموا اقتصاديا".



واستند التقرير إلى تحقيق قناة السويس زيادة غير مسبوقة في عائدتها حيث حققت أعلى عائد في تاريخها وصل إلى 5.6 مليار دولار عام 2017 - 2018، بحسب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وأشار التقرير إلى افتتاح قناة السويس الجديدة في 2015 بطول 72 كيلومتر موازية للقناة القديمة مما يسمح بمرور السفن في الاتجاهين، موضحا أهمية القناة من حيث الموقع والنفع وما تمثله من مصدر مهم للدخل الأجنبي بالنسبة لمصر.



وأشار الموقع إلى حالة التخبط السياسي والاقتصادي التي عاشتها مصر منذ سقوط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 2011 ومن بعدها نظام الإخوان بقيادة المعزول محمد مرسي مما أدى إلى انهيار قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا هاما للنقد الأجنبي بالنسبة لمصر، موضحا أن مصر لازالت تبحث عن العملات الأجنبية لانعاش اقتصادها في ظل وجود مؤشرات قوية على ذلك حيث حقق قطاع السياحة 2.2 مليار دولار في الربع الأول من 2018 وهو ضعف الفترة المماثلة لها في 2017 لكنه يمثل نصف ما كان عليه قبل سنوات الأزمة.



وأضاف التقرير أن الرئيس السيسي يرى أن مصر يمكن أن تحقق نموا نسبته 7% بحلول 2020، مشيرا إلى الارتفاع الملحوظ في احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 15 مليار دولار في 2013 إلى 44 مليار دولار اليوم، وأوضح التقرير أن مؤشرات وزارة المالية المصرية تؤكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يؤتي ثماره.



وأكد الموقع أن مصر تشهد انتعاشا اقتصاديا متوقعا لكنه يواجه خطر كبير يهدده وهو الزيادة السكانية، حيث يزداد عدد السكان في مصر بمقدار 1.5 مليون نسمة سنويا منذ عام 2010.