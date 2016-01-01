ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

موقع فرنسي: مصر تشهد نموا اقتصاديا عقب سنوات من الأزمة

السبت 07/يوليه/2018 - 09:37 م
صدى البلد
رحيم يسري
نشر موقع "فرانس انفو" التابع للتليفزيون الفرنسي، تقريرا عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر حيث نشرت تقريرا بعنوان "بعد سنوات الأزمة .. مصر تشهد نموا اقتصاديا".

واستند التقرير إلى تحقيق قناة السويس زيادة غير مسبوقة في عائدتها حيث حققت أعلى عائد في تاريخها وصل إلى 5.6 مليار دولار عام 2017 - 2018، بحسب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وأشار التقرير إلى افتتاح قناة السويس الجديدة في 2015 بطول 72 كيلومتر موازية للقناة القديمة مما يسمح بمرور السفن في الاتجاهين، موضحا أهمية القناة من حيث الموقع والنفع وما تمثله من مصدر مهم للدخل الأجنبي بالنسبة لمصر.

وأشار الموقع إلى حالة التخبط السياسي والاقتصادي التي عاشتها مصر منذ سقوط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 2011 ومن بعدها نظام الإخوان بقيادة المعزول محمد مرسي مما أدى إلى انهيار قطاع السياحة الذي يمثل مصدرا هاما للنقد الأجنبي بالنسبة لمصر، موضحا أن مصر لازالت تبحث عن العملات الأجنبية لانعاش اقتصادها في ظل وجود مؤشرات قوية على ذلك حيث حقق قطاع السياحة 2.2 مليار دولار في الربع الأول من 2018 وهو ضعف الفترة المماثلة لها في 2017 لكنه يمثل نصف ما كان عليه قبل سنوات الأزمة.

وأضاف التقرير أن الرئيس السيسي يرى أن مصر يمكن أن تحقق نموا نسبته 7% بحلول 2020، مشيرا إلى الارتفاع الملحوظ في احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 15 مليار دولار في 2013 إلى 44 مليار دولار اليوم، وأوضح التقرير أن مؤشرات وزارة المالية المصرية تؤكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يؤتي ثماره.

وأكد الموقع أن مصر تشهد انتعاشا اقتصاديا متوقعا لكنه يواجه خطر كبير يهدده وهو الزيادة السكانية، حيث يزداد عدد السكان في مصر بمقدار 1.5 مليون نسمة سنويا منذ عام 2010.

ترشيحاتنا

ساديو ماني يكشف حقيقة عرض ريال مدريد

شاهد.. حجم الخسائر بعد حريق مستشفى الحسين الجامعي

شاهد.. برازيلي يحمل إرث والده بمدرجات بالمونديال

محمد صلاح يطير لأمريكا لقضاء عطلة صيفية

الزمالك يتراجع عن استبعاد محمد إبراهيم من معسكر ألمانيا

شاهد.. لحظة إخلاء مرضى حريق مستشفى الحسين الجامعى

الخطيب يزور منتجع الأهلي بمرسي مطروح لبحث احتياجات الأعضاء

روسيا وكرواتيا .. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول .. فيديو وصور

الصحة: نقل مرضى الحسين الجامعي للمستشفيات المجاورة

تركيا تعلن استعدادها للتطبيع مع إسرائيل.. بشرط وحيد

رانيا منصور تحتفل بخطبة شقيقتها نورهان على شاطئ البحر

التعليم : لم نلغِ إجازة السبت لطلاب المدارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. رضيعة تدخل المستشفي بنزلة برد وتخرج بذراع مبتورة

موضة الحقيبة في القدم تثير ضجة.. صور

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

تمثال توت عنخ آمون هدية لأمير موناكو خلال معرض الآثار المصرية.. صور

فيديو

رئيس قسم إعلام سوهاج: الطلاب يدرسون في بدروم
أحمد موسى يناشد وزير التعليم العالي لحل أزمة قسم الإعلام بسوهاج
الخارجية: الدول المالكة للنووي خارج منظومة الشرعية.. فيديو
كمال مغيث: نظام الثانوية العامة الجديد مجرد تصريحات
أحمد موسى يكشف أسرار وحقائق عن فساد أردوغان وعائلته

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟