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أخبار البلد

وزيرة الصحة تطمئن على مصابي مستشفى الحسين الجامعي

السبت 07/يوليه/2018 - 06:22 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور احمد سليم عميد كلية طب جامعة الازهر، لمتابعة حادث حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أنه تم الإطمئنان على حالات المصابين، وعملية الإخلاء للمسشفيات المجاورة لحين الإنتهاء بشكل كامل من توابع الحريق.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم إرسال فريق طبى من وزارة الصحة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة إذا كان هناك إحتياج، وحرص الوزارة بالتعاون مع المستشفيات الجامعية لخدمة المريض المصري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 15 سيارة إسعاف مجهزة، مشيرا الى أنه حتى الآن لايوجد مصابين، وأن المرضى المحتجزين داخل مستشفى الحسين الجامعي يتم إخلائهم الى المستشفيات المجاورة المنيرة، ومنشية البكري، وأحمد ماهر، وباب الشعرية.

وأكد "مجاهد" إلى أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بمتابعة حالة المصابين وتوفير كافة الرعاية الصحية لهم.

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