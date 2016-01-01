الجهاز الفني الجديد للزمالك يصل لمعسكر الفريق في ألمانيا

وصل أفراد الجهاز الفني المعاون للسويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك إلى مدينة نورنبيرج الألمانية التي تستضيف معسكر الفريق الخارجي استعدادا للموسم الكروي الجديد.



وكان أيمن حافظ مدير الكرة للفريق في انتظار أفراد الجهاز المعاون في فندق الإقامة كما وصل كريستيان جروس إلى المعسكر صباح اليوم وكان في استقباله أيمن حافظ وشريف إسلام مدير التسويق والتونسي هشام السهلي منظم المعسكر.



ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك غدا الأحد، مطار القاهرة في الحادية عشرة صباحا متجهة إلى ألمانيا في رحلة طيران تستغرق 4 ساعات، حيث تصل البعثة لمطار ميونخ وبعدها تتوجه لمدينة نورنبيرج.