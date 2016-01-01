السيناريست محمد عبد المعطى يكشف كواليس نسر الصعيد فى كاميرا دور

يحل يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً السيناريست محمد عبد المعطى ضيف كريم كوجاك ببرنامج "كاميرا دور" على إذاعة "ميجا إف إم".



وسيتحدث عبد المعطى خلال الحلقة عن كواليس العمل فى مسلسل "نسر الصعيد"، بجانب الحديث عن فيلم محمد رمضان الجديد.



برنامج "كاميرا دور"، تقديم الإذاعى كريم كوجاك ويذاع أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الساعة 8 إلى 10 مساء ويستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن.