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طارق فهمي: الدولة تعمل على تطوير وتنمية قطاع التعليم وفق خطط مدروسة

السبت 07/يوليه/2018 - 06:23 م
لدكتور طارق فهمى
لدكتور طارق فهمى ، أستاذ العلوم السياسية
كريم الخطيب - رقية محمد
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه من المتوقع صدور تشريعات من مجلس النواب خاصة بمنظومة الصحة والتعليم، مشددا على أن الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم يبذل مجهودا كبيرا من أجل النهوض والارتقاء بقطاع التعليم، خاصة أن هذا القطاع يعاني خللا كبيرا.

وأضاف فهمى خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج «صالة التحرير» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» أن الدولة تعمل على تطوير وتنمية قطاع التعليم وفق خطط مدروسة، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى توحيد نظم التعليم، حيث لا يوجد دولة بها كل أنواع التعليم المتعددة مثل مصر.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التجربة اليابانية فى التعليم مميزة للغاية، وهناك تجارب ناجحة جدا فى الأرجنتين والبرازيل وغيرها من الدول، مشددا على أنه فى السابق تجربة الإصلاح كان ليس لها علاقة بالثانوية العامة، والآن بدأنا ندرس التجارب الناجحة ونسعى لتنفيذها على أرض الواقع.

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