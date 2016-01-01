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محافظات

طوارئ في بيطري البحيرة بسبب ظهور فيروس الجلد العقدي

السبت 07/يوليه/2018 - 06:23 م
طوارئ بببيطرى البحيرة
طوارئ بببيطرى البحيرة بعد ظهور بؤرة للجلد العقدى
جمالات الدمنهورى
شهد مركزا الدلنجات وكوم حمادة بمحافظة البحيرة حالة من الفزع بين الفلاحين بسبب نفوق العشرات من رؤوس الماشية بسبب فيروس الجلد العقدى بقرى ”كفر لحيمر، ابيوقا، ابسوم الشرقية والغربية، الطود". 

وأكد الدكتور حسنى عباسي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة أن حالات الإصابة" بفيروس الجلد العقدى "حالات فردية ولا توجد أى بؤر لأمراض وبائية سوى بؤرة واحدة لهذا المرض بقرية "بنى سلامة" بمركز وادي النطرون مشيرا الى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بجميع مزارع وحظائر الماشية على بعد 10 كيلو بمحيط البؤرة.

وأعلن "عباسى" عن حالة الطوارئ ورفع درجات الاستعداد القصوى بمديرية الطب البيطرى وتشكيل لجان متابعة بجميع الإدارات البيطري بدائرة المحافظة موضحًا أن سبب حالات الإصابة بالفيروسات الطفيلية يأتى نتيجة عدم قيام أصحاب الماشية بعملية التحصين في المواعيد المحددة الحملات التي تقوم بها المديرية بجميع المناطق بدائرة المحافظة .

وأكد أن محافظة البحيرة الأولى على مستوى الجمهورية فى التحصين ضد "فيروس الحمى القلاعية" حيث تم تحصين 450 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية حتى الآن.

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