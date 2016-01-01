التعليم تقدم شرحا تفصيليا لنظام الثانوية التراكمية

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي اجتمع برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة؛ لعرض نظام التعليم الثانوي المعدل، وإقرار نظام الدراسة الموحد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى؛ لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2018 .



وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام فى كلمته لأعضاء المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي علي أهمية توحيد نظام الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من أجل بناء الإنسان المصرى، وإعداده ليصبح مواطنًا صالحًا، ومتحضرًا، ومواكبًا للتطور التكنولوجي السريع، ولديه مهارات تساعده في التعامل مع المجتمع من حوله، وذلك بالعمل على تنمية مهاراته الحياتية وخاصة مهارة القراءة والكتابة، وإتقان اللغة العربية، ومعرفة ذاته واكتشاف الكون من حوله؛ لتحقيق متعة التعلم وإكسابه ثقافة التعلم مدى الحياة، ليصبح التلميذ هو محور التعلم .



كما أشاد حجازي بالجهد المبذول من الوزارة لإخراج هذا النظام علي أحسن صورة وخاصةً أن هناك خبراء أجانب أشرفوا على إنتاج هذه المناهج بالمشاركة مع مركز البحوث التربوية والتنمية والمتخصصين في مناهج مراحل الطفولة المبكرة.



كما قام ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف علي التعليم الخاص والدولي بعرض شرح تفصيلي للمجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لنظام التعليم الثانوي المعدل، وأيضًا مجموعة المواد التي ستدرس للصفين الأول والثاني الثانوي كمواد مستمرة على مدار العام وتطبق بداية من العام الدراسي الجديد 2019/2018، وأيضًا قام ياسر عبدالعزيز بشرح الخريطة الزمنية للعام 2019/2018 للمجلس.



مشيرًا إلى أن نظام المواد المنتهية يقلل من اهتمام الطالب بالبحث والدراسة في تلك المواد؛ لذلك تم التعديل لصالح العملية التعليمية متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع القائمين على مشروع التعليم الجديد.



وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على نظام التعليم الثانوي المعدل، كما وافق علي نظام التعليم الموحد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ووافق علي الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2018 .



وجدير بالذكر أن الخريطة الزمنية للعام 2019/2018 تنطبق علي طلابنا بالخارج.