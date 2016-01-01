وصول 12 أستاذاً وعضو هيئة تدريس من 4 جامعات إلى مستشفى العريش العام

واصل أساتذة وأعضاء هيئات التدريس من 4 جامعات عملهم في مستشفى العريش العام تنفيذا لبروتوكول التعاون الطبي الذي يهدف للنهوض بالخدمة الطبية في محافظة شمال سيناء، حيث وصل إلى المستشفى 12 من أساتذة وأعضاء هيئات التدريس من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، حيث من المقرر استمرار تنفيذ البروتوكول بالكشف على المرضى وصرف العلاج أو إجراء العمليات الجراحية لهم مجانا، وتحويل الحالات الصعبة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج أو إجراء العمليات الجراحية.





وأكد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء الدكتور عربي محمد، أن هذه الدفعة تضم 12 من أساتذة وأعضاء هيئات التدريس في كليات الطب في مختلف التخصصات الطبية، وهي الجراحة العامة، جراحة القلب والصدر، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، الجهاز الهضمي، الرمد، الأنف والأذن، والتخدير.





وأضاف وكيل الوزارة أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس في كليات الطب بالجامعات الأربعة تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.





من جانبه، أكد مسئول الإعلام في مستشفى العريش العام إسلام الكيكي، أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة خلال وصولها إلى مدينة العريش كل من الدكتور محمود فتحي خالد مدير مستشفى العريش العام، والدكتور أحمد منصور منسق البروتوكول الجامعي، والدكتور وائل جودة وكيل المستشفى، وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى.





يذكر أنه سبق توقيع البروتوكول، تحت رعاية لجنة تنمية وإعمار سيناء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وبإشراف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وذلك للنهوض بالخدمة الطبية في محافظة شمال سيناء.





ويتم من خلال البروتوكول إضافة الخدمة الطبية الملائمة والمتميزة لمواطني المحافظة في كافة التخصصات الطبية، وزيادة المهارات التدريبية والتعليمية للأطقم الطبية المختلفة من أطباء وتمريض وفنيين والنواحي الإدارية.



