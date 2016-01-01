امرأة تتهم رئيس الوزراء الكندي بالتحرش بعد 18 عاما على الواقعه

نقلت شبكة "بي بي سي" عن امرأة اتهمت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قبل 18 عامًا بالتحرش بها إعلانها أنها تصر على اتهاماتها.



وأوضحت الشبكة أن اتهامات ترودو بالتحرش عادت الشهر الماضي لتشعل وسائل الإعلام، بعد أن نشر أحد المدونين صورة مقالة افتتاحية نُشرت عام 2000 تتضمن اتهامات لترودو بالتحرش.



وفي أول تعليق علني لها، أصدرت المرأة بيانا يوم الجمعة عبر شبكة "سي بي سي نيوز" الأمريكية، أكدت فيه وقوع حادثة التحرش، وقالت إن الحادثة الذي وُصفت في مقال افتتاحي في إحدى الصحف المحلية في شهر أغسطس عام 2000 "قد حدثت كما ورد في الافتتاحية تماما".



لكن بالمقابل نفى ترودو ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه واثق تماما من أنه "لم يتصرف بشكل غير لائق".



وحدث التحرش المزعوم أثناء فعالية أقيمت في بلدة كريستون، في مقاطعة بريتيش كولومبيا، لجمع الأموال لصالح جمعية خيرية معنية بالإنهيارات الثلجية، كان ترودو مشتركا بها.



وبعد ذلك بأيام، ظهرت مقالة افتتاحية في صحيفة محلية، متهمة إياه بأنه "تحرش" بمراسلة شابة.



وقال رئيس الوزراء إنه لم يتذكر أي "تعاطي سلبي" أثناء ذلك الحدث، مؤكدا أنه يتذكر ذلك اليوم في كريستون، وأضاف أن اعتذاره حينها جاء لأنه قد شعر بأن المرأة المعنية لم تكن مرتاحة لطريقة تفاعله معها.



وكان ترودو حينها يبلغ من العمر 28 عاما ويعمل كمدرس. وقد شارك في مؤسسة أفالانش الخيرية بعد وفاة شقيقه ميشيل في انهيار ثلجي عام 1998.

