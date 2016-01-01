رئيس جامعة المنوفية يتفقد المنشآت الحديثة بكلية الطب ...صور

تفقد اليوم السبت ، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية المنشآت الحديثة بكلية الطب وتفقد الجزء الخاص بشئون الطلاب والدراسات العليا وشئون هيئة التدريس بالدور الأرضي بالكلية والذى تم تحديثه بالكامل وأوشك علي الإنتهاء حيث سيتم من خلاله تقديم كافة الخدمات إلكترونيا، كما تم توفير أماكن للاستراحة وتقديم الخدمة للمترددين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال الشبابيك الزجاجية بشكل حضاري بدلا من المكاتب ضيقة المساحة وصعبة الحركة وسيتم افتتاح هذا المكان خلال الأيام القليلة القادمة.



كما تفقد رئيس الجامعة مدرجات الدور السادس الجديدة وشدد علي ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الانشاءات قبل بداية العام الدراسي الجديد والجدير بالذكر بأنه تم إنشاء هذه المدرجات لتسع حوالى 1500 طالب لمواجهة الزيادة في أعداد الطلاب المقبولين بالكلية.



رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علاء السيسي رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية والدكتور تامر فخري مدير مستشفي الطوارئ.



