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كأس العالم

الأفريقي التونسي يتعاقد مع البلجيكي جوزيه ريجا مديرا فنيا

السبت 07/يوليه/2018 - 06:20 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن النادي الإفريقي التونسي اليوم السبت تعيين البلجيكي جوزيه ريجا مدربا جديدا للفريق لمدة موسمين.

وأفاد الإفريقي في بيان بموقعه على الإنترنت "وقعت الهيئة المسيرة للنادي الإفريقي عقدا لسنتين مع المدرب البلجيكي جوزيه ريجا للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم".

ولم يكشف الإفريقي عن القيمة المالية لصفقة التعاقد مع المدرب البلجيكي البالغ من العمر 60 عاما والذي سبق له تدريب أندية ستاندار لييج وسيركل بروج في بلجيكا وتشارلتون أثلتيك وبلاك بول في انجلترا وميتز الفرنسي.

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