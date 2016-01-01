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كأس العالم

رياضة .. بيكفورد رجل مباراة إنجلترا والسويد فى كأس العالم

السبت 07/يوليه/2018 - 06:28 م
صدى البلد
محمد سمير
حصد الحارس الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد، لقب رجل مباراة منتخب بلاده، أمام السويد، في ربع نهائي بطولة كأس العالم، التي تقام حاليًا في روسيا.

وساهم جوردان بيكفورد، في وصول المنتخب الإنجليزي، لنصف النهائي، بعد أن تصدى للعديد من تسديدات لاعبي السويد، في مباراة انتهت بفوز إنجلترا بهدفين دون رد.

يذكر أن إنجلترا وصلت لنصف نهائي كأس العالم، للمرة الأولى منذ 28 عامًا، وستواجه في الدور المقبل، الفائز من مباراة اليوم بين كرواتيا وروسيا.

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