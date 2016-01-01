ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وكيل الأزهر الشريف ورئيس الجامعة يتفقدان مستشفى الحسين

السبت 07/يوليه/2018 - 06:24 م
مستشفى الحسين
مستشفى الحسين
أ ش أ
أكد الأزهر الشريف أنه لا توجد حالات وفاة نتيجة حريق مستشفي الحسين الجامعى التابع لجامعة الأزهر، وذلك حيث تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق وإخماده.

وفور اندلاع الحريق، انتقل إلى مكان الحادث وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، حيث تفقدا مكان الحادث، وأكدا أن معظم حالات الإصابة تماثلت للشفاء بعد أن تم إسعافها.

وقال مصدر مسئول بجامعة الأزهر "إن البداية كانت نشوب حريق هائل في قاعة الاجتماعات بالطابق الرابع بجامعة الأزهر بالدراسة، ثم امتدت ألسنة النيران إلى الغرف المجاورة، مما أدي إلى إصابة عدد من المرضي بحالات اختناق، وتم إجراء الإسعافات الأولية للعديد منهم في الحال، فيما تم نقل بعض الإصابات الأخري إلى المستشفيات المجاورة".

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية من المختصين بالجامعة لمعرفة أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره ومواجهة الخلل وأوجه القصور والإهمال.

ومن جانبه، وجه الدكتور المحرصاوي بنقل كل المرضي من مستشفى الحسين الجامعي إلى مستشفيات الجامعة (سيد جلال، والزهراء والتخصصي)، بالإضافة إلى مستشفى المنيرة.

ترشيحاتنا

شاهد.. لقطات حية للسيطرة على حريق مستشفى الحسين الجامعي

الاسماعيلي يوجه صفعة لمرتضى منصور بسبب شيكابالا

رئيس يوفنتوس يكشف موعد انضمام كريستيانو رونالدو

ذا صن: مصر تخطط لتخصيص شواطئ بالإسكندرية للسياح فقط

الخطيب يزور منتجع الأهلي بمرسي مطروح لبحث احتياجات الأعضاء

روشتة شرعية للتخلص من السهو في الصلاة

ماجواير يتقدم لـ إنجلترا بهدف في شباك السويد .. فيديو

ضابط الرقابة في محاكمة محافظ المنوفية السابق: رصدنا تلقيه رشوة

روما يخطط لخطف نجم منتخب بلجيكا عقب التألق اللافت في كأس العالم

انتفاضة نساء كوريا بسبب الصور الإباحية

قائد المكسيك يسخر من نيمار بعد خروج البرازيل من كأس العالم

شاهد.. تعمد نيمار الإصابة يشعل تويتر بفيديوهات ساخرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور حريق مستشفى الحسين الجامعي

إطلالة أنيقة للفنانة لطيفة تبهر متابعيها على إنستجرام.. صور

تمثال توت عنخ آمون هدية لأمير موناكو خلال معرض الآثار المصرية.. صور

شاهد.. شاب مصري يخترع روبوت ويقدمه هدية لمحمد صلاح

اشتعال النيران في 3 طوابق بمستشفى الحسين الجامعي.. صور

فيديو

طارق فهمي: لا يمكن إتمام أي صفقة فى الشرق الأوسط دون موافقة مصر
عميد طب الأزهر يكشف عن حالة وفاة في حريق مستشفى الحسين
شاهد.. حجم الخسائر بعد حريق مستشفى الحسين الجامعي
طارق فهمي: الدولة تعمل على تطوير وتنمية قطاع التعليم وفق خطط مدروسة
انجلترا تقصي السويد وتصعد للمربع الذهبي للمونديال بعد 28 عاما

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟

توقعاتك لمباراة روسيا وكرواتيا فى دور الـ8 بكأس العالم ؟