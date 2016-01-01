وكيل الأزهر الشريف ورئيس الجامعة يتفقدان مستشفى الحسين

أكد الأزهر الشريف أنه لا توجد حالات وفاة نتيجة حريق مستشفي الحسين الجامعى التابع لجامعة الأزهر، وذلك حيث تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق وإخماده.



وفور اندلاع الحريق، انتقل إلى مكان الحادث وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، حيث تفقدا مكان الحادث، وأكدا أن معظم حالات الإصابة تماثلت للشفاء بعد أن تم إسعافها.



وقال مصدر مسئول بجامعة الأزهر "إن البداية كانت نشوب حريق هائل في قاعة الاجتماعات بالطابق الرابع بجامعة الأزهر بالدراسة، ثم امتدت ألسنة النيران إلى الغرف المجاورة، مما أدي إلى إصابة عدد من المرضي بحالات اختناق، وتم إجراء الإسعافات الأولية للعديد منهم في الحال، فيما تم نقل بعض الإصابات الأخري إلى المستشفيات المجاورة".



وأشار المصدر إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية من المختصين بالجامعة لمعرفة أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره ومواجهة الخلل وأوجه القصور والإهمال.



ومن جانبه، وجه الدكتور المحرصاوي بنقل كل المرضي من مستشفى الحسين الجامعي إلى مستشفيات الجامعة (سيد جلال، والزهراء والتخصصي)، بالإضافة إلى مستشفى المنيرة.