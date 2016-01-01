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كأس العالم

الألمانية كيربر تتأهل إلى دور الـ16 ببطولة ويمبلدون للتنس

السبت 07/يوليه/2018 - 06:23 م
صدى البلد
أ ش أ
تأهلت اللاعبة الألمانية أنجليك كيربر، إلى دور الـ16 ببطولة (ويمبلدون) المفتوحة للتنس "ثالث البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي"، وذلك بعد فوزها اليوم السبت على اليابانية نعومي أوساكا بمجموعتين دو رد، بواقع (6/ 2) و(6/ 4).

كما تأهلت لنفس الدور لاعبة روسيا البيضاء ألكسندرا ساسنوفيتش بعد التغلب على الأسترالية داريا جافريلوفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع (6/ 3) و(6/ 1).

وفي منافسات الرجال.. تأهل الكندي ميلوش راونيتش لدور الستة عشر بعد فوزه على النمساوي دينيس نوفاك بثلاث مجموعات لواحدة بواقع (7/ 6) و(4/ 6) و(7/ 5) و(6/ 2).

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