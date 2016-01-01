عميد طب الأزهر يكشف عن حالة وفاة في حريق مستشفى الحسين

قال الدكتور أحمد سليم عميد كلية طب الأزهر، إن هناك حريقا حدث فى مستشفى الحسين الجامعى وتم نقل ما يقرب من 60 مريضا حالتهم مستقرة نتيجة لتضرر المكان فقط.



وأضاف سليم خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج «صالة التحرير» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» أن هذا الحريق حدث نتيجة ماس كهربائى، مشددا على ان جميع قيادات الجامعة متواجدة فى موقع الحادث ويتابعون الامر اولا بأول.



وأشار عميد كلية طب الأزهر إلى ان هناك حالة واحدة فقط توفت وهذا ليس نتيجة الحريق وإنما لتوقف قلب المريض وحدث هذا وقت الحريق، مشددا على ان النيابة متواجدة الآن لبدء التحقيق فى الواقعة.