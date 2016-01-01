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ديني

مستشار المفتي يوضح حكم الشرع في دفاتر التوفير.. فيديو

السبت 07/يوليه/2018 - 06:30 م
صدى البلد
محمود ضاحي
طالب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية بعدم سماع الفتوى إلا من أهل الإختصاص، مشيرا إلى أن هناك من يحرم ويحلل بلا دليل

وأضاف "عاشور" خلال لقائه على فضائية"الناس"، أن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن أخذ فوائد دفاتر التوفير جائزة ولا شيء فى ذلك.

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